2018年06月03日 04:10 中國時報 專訪林彥君

徐乃麟重視家庭，時常帶著媽媽（中）與老婆（左）一起外出。（資料照片）

58歲的徐乃麟在主持節目時心直口快，私下的他從不用言語對父母表達愛，「一個家，彼此的愛都很清楚，不需要多說。」他感嘆現在人因為工作忙，疏於對家人關懷，他透露出門在外都會清楚交代行蹤，讓父母放心，「我在外面打拚這麼多年，每天都會打電話回家，出國工作也一定會打電話報告工作狀況，如果是工作延遲，也會打電話告訴父母我今天會晚一點回家。」

「孝順，要趁父母健在的時候多陪伴。」他認為，父母在世時應多對他們噓寒問暖，在父母行動自由時帶他們出遊，「當父母走不動的時候，我們更需要每天陪伴，讓他們心靈上有寄託。」他引用孫越在廣告中的話：「孫叔叔這句話讓我記憶猶新：『夜深了，別再讓家人擔心，趕快回家吧』。」

小五打零工助家計

他出生於外省家庭，父親是軍人，因為軍階是兵，每月軍餉僅100元，福利並不好，官房也住得不好，家中經濟要靠媽媽打零工貼補家用。他有一個姊姊和一個妹妹，媽媽現在已經91歲，他心疼媽媽過去為持家受苦，「以前媽媽逢年過節會幫人做麵食、炸麻花賺工錢，一手把我們撫養長大。」

他因體諒媽媽辛勞，從小學五、六年級就跟著媽媽打零工到高二，「我在小學四年級前沒穿過鞋子，我們家很苦、很窮，我會幫忙左鄰右舍清雞糞，幫雞打針，幫公雞和母雞配種。」他19歲時專科還沒畢業，就決定不繼續讀書，希望到台北工作改善家境，給父母好的生活環境。

家中事務一肩扛起

「寒門出孝子，越窮的孩子越能瞭解家裡的辛苦，越能體會父母養家的辛勞。」他感嘆，誰不希望能有個有錢的父母，未來可以少一些奮鬥？但並不是每個家庭都很富裕，不應該怪罪父母，小孩應懂得體諒及奮發圖強改善環境，「老天不能讓每人的生命有同樣際遇，大家都要知足認命，這也是我在人生中的體驗。」

「我父親一年在家時間累計不到一個月，在端午節、中秋節、過年返家，印象中他沒有打罵過我，反而是媽媽對我很嚴，媽媽就是一家之主。」他和父親聚少離多，和媽媽的關係比較深厚，「我對母親的愛，比父親多更多。」他自認是媽媽的翻版，不但遺傳到急性子，也很愛乾淨，習慣把家中事務一肩扛起，「我完全是Copy媽媽，最近看著媽媽，越看越覺得我們幾乎一樣！」

(中國時報)