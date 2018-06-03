徐乃麟遺憾沒多陪父親出國

2018年06月03日 04:10 中國時報 專訪林彥君

第二屆旺旺孝親獎報名掃一掃

徐乃麟的父親沉默寡言，平時不善交際，「我父親是莫名其妙跟著國民政府來到台灣，他當時什麼都不是，只是一般的老百性，大家逃難就跟著逃，一路逃到海南島，莫名上了軍艦，本來還要被驅逐下船，但當時船上的少尉排長放他一馬讓他搭船，我父親頂著伙夫的名義當了軍人，還經常逃兵，逃走又被抓回營區，來回好幾次最後就不逃了。」

他表示：「我父親是一個傳奇人物，從小沒吃過苦，在北方時家裡賣鹽，雖不是很有錢，我媽媽說我父親14歲還在穿肚兜，有多人照顧他。」他說，父親從不操心家務，也不愁小孩學費，「一個飽全家飽，他是一個沒有煩惱的人，從我有印象開始，直到我父親過世離開我，他一根白頭髮都沒有。」

徐父40多歲得了糖尿病，80幾歲走路吃力，逐漸不良於行，「父親當時因為糖尿病感染住院，第二天突然急性心肌梗塞，早上10點多發病，隔天凌晨1點多就離開我們。」他認為父親一生很幸福，小孩對他都很孝順，在人生最後也沒有受苦，「他沒什麼財富，清心寡慾，我一直覺得我爸命太好，沒有吃過苦，連到老、人走也走得乾脆沒有痛苦。」

他的父親86歲時逝世，至今已快10年，他對父親最大遺憾就是在父親過世前10年，因為工作忙，比較少和父親一起出國。他和手足間相處和睦，也從不計較誰付出得比較多，「我不讓姊妹負擔父母的吃住或醫療，因為我的能力及生活環境過得比她們好一些，所以不希望她們操心。」

(中國時報)