聖結石 Gino脖子自立門戶

2018年06月03日 04:10 中國時報 潘鈺楨 採訪溫筱鴻（台灣服飾設計師協會執行長）報導

洗衣板DIY變滑板（取材自YouTube）

阿倫（左起）、脖子與華仔自創公司，年紀輕輕就當起老闆。（蘇蔓攝）

聖結石推出全新網路節目，希望帶給觀眾「驚喜」。（蘇蔓攝）

Gino脖子演小屁孩（取材自YouTube）

雖然筱鴻我的工作，接觸的大半都是時尚產業與名人，但網路世代興起，我也相當在乎吸收新知、與年輕世代接軌。

「醒來時間的9成都在工作」愧對老婆

聖結石貸款70萬激出百萬訂閱

■最近一位同事告訴我，兒子才小學，就嚷嚷著每天都要看「聖結石」，讓我不禁對這位1990年出生的網路紅人相當好奇。原來聖結石是全台訂閱數量成長最快的YouTuber，不到一年時間就突破100萬訂閱，看來他也算是另一種「百萬CEO」！

聽到自己被封為「百萬CEO」，聖結石謙虛地搖搖手，他說：「在我之前也有很多人達到百萬訂閱。真的要說的話可能我算是最快吧。」他自認影片沒有特別好、很普通，但這正是他的優勢，「普通到任何年紀的人都看得懂。」他剖析很多網紅走黑色幽默或是善用網路用語哏，如果沒有那麼常看網路視頻的人可能就會不明白，他自信地說：「我的影片是一定看得懂。」

生活化獲好評

聖結石是南強工商影視科戲劇組畢業，會踏進YouTube領域，是因為「這群人TGOP」是南強的學長姊。他記得展瑞去美國念書，回國後告訴大家，美國很多人開始拍影片上傳到YouTube，於是這群人開始效仿，拉他參加。這樣拍了一陣子，他開始思考，電競崛起，自己身邊也有幾個志同道合喜歡玩電動的朋友，「當時還沒有人拍電玩主題的影片，所以想要試試看，沒想到反應不錯。」

試過不同類型的影片後，聖結石決定自立門戶，2014年推出流行生活類型影片，他上傳速度快、內容生活化，大獲好評，於是2016年11月創立個人頻道，2017年6月就成為「百萬頻道主」。成名來得快，他回首這一切其實都是意料之外。當年跟老婆閃婚，「沒有想得很清楚…」說完發現不太對，趕緊澄清是指「經濟」，當時月收入只有2、3萬元，加上家中也拮据，讓他壓力很大。他毅然決然地信貸70萬，決定背水一戰，「我就是要賭，貸款、分期買了相機等器材，開始每日發片，有不得不成功的理由！」

「堅持」成動力

他感謝老婆一路支持，自認醒著的時間大概有9成都在工作，「其實這很失調，尤其對女人來說很不好，不能好好陪伴她、帶她出去玩，還要老婆照顧我起居，心裡很內疚。」現在事業小有成就，訂閱數破百萬後，他的影片內容不再以提升訂閱數為重點，「目標偏向做自己有興趣的內容，以及讓觀眾看完能『留住東西』的影片。」他舉例像之前拍過「人道象園」主題，想告訴觀眾其實泰國有7成的大象都不是野生的，有人道對待牠們的地方，顛覆多數人的觀念。

他現在與LUVE APP合作推出網路實境整人節目《驚喜委託所》，每周五晚間6點播出，由委託人提出想法，聖結石策畫整人內容，包括在製造生日驚奇、惡整等都可以，委託人不用支付任何費用。聖結石認為，做事情最重要的是「堅持」，坦言看到後起之秀，或許會有一些壓力，「但真正會讓我有壓力的人是『很堅持』的人，不管好評、負評，就是一直做一直做。」

網紅≠拋棄式娛樂

Gino脖子埋頭做影片質感Up

■可以在LUVE APP上看到的影片，還有Gino脖子的IP網劇《半熟少年》。Gino脖子這個名字乍聽之下讓我一頭霧水，沒想到見面發現竟然是3位型男！脖子（王柏人）是文化大學戲劇系畢業，愛演戲的他自認長相神似影帝「吳慷仁」，透露綽號是大學同學幫他取的。華仔是他的學弟，兩人因合拍網路影片結緣。我又好奇了，難道叫華仔是因為長得像劉德華？華仔自嘲：「只是名字像劉德華，我本名叫做『劉華』，『缺德』啦！」

Gino脖子真的是網紅界的CEO，由網路紅人團體出發到成立公司。華仔回想起初以無厘頭的生活題材，結合搞笑的表演方式拍攝影片或小短劇，每周都要出片，常常要在網路上收集許多資料，狂盯電腦，1個人當3個人用，嘆壓力真的很大：「影片一邊在拍，一邊又在想演員怎麼還沒來、太陽要下山了。」後來他們自創公司「赤子創意」，才發現原來當老闆，挑戰更大！

互相討論催生靈感

擔任執行長的脖子聊起創業初衷，一開始拍影片是為了帶給大家歡樂，「我們運氣好，所以紅了。但當成了意見領袖以後，好像應該要做些什麼。」他知道多數人對「網紅」的印象是速食、質感差，「網紅好像變成『拋棄式娛樂』代表，所以希望我們的影片可以帶給大家更好的質感跟內容。」

創業鐵定有甘有苦，脖子說：「才知道要繳稅、還有處理勞健保。」脖子開始容易跟導演阿倫吵架，阿倫說：「今天吃早餐兩個想法才被打槍！因為我是導演，會天馬行空想拍很多東西，脖子有時候會認為角色跟他的形象不符，或是從公司運作、費用、如何回收等角度思考，容易會有『激烈的溝通』。」

最後誰贏呢？阿倫開玩笑說：「都是脖子贏，因為他比較老，而且他發我薪水，只好尊重他。」而戰火延燒時，華仔有時默默飄開，有時充當和事老，他說：「我們都對事不對人，還是會一起吃飯。」認為吵架其實只是「想法的激撞」。

團隊故事化成劇本

《半熟少年》就是他們激撞出的作品，他們把團隊故事化成劇本，覺得自身經歷根本就是「半熟少年」，從前置到拍攝籌備了一整年。會不會有《半熟少年2》呢？阿倫不否定，但持保留態度，也可能會開發其他題材，「我們的作品反映不同時期心態，現在出社會了，遇到滿多狀況，說不定會拍黑色喜劇。」

我覺得Gino脖子不只是「半熟少年」，也是「半個老闆」，從默默無名的素人成為網紅藝人，憑藉的是對演戲不滅的熱忱。他們是新生代創作者代表，不斷地進化與變化，開發不同題材的戲劇之時，反映著年輕世代的成長軌跡，也替社會帶來更多正能量。聖結石、Gino脖子等台灣創作者的原創節目都可以在LUVE APP搶先收看！

(中國時報)