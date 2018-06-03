賓士帶路發掘駕馭女王

賓士帶路發掘駕馭女王圖片提供台灣賓士

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中國時報
報導郭隆富

歷史上首度駕駛汽車完成長途旅行的人－貝莎‧賓士（Bertha Benz），她的丈夫就是賓士Mercedes-Benz創辦人卡爾‧賓士（Carl Benz），因為她的勇氣與自信而創下劃時代之舉，在21世紀依舊鼓舞著全世界女性。Mercedes-Benz在全世界著眼於新世代女性角色議題，號召女性藉由生活經驗的互相交流分享，跳脫現有生活中被固定已久的角色框架，追尋自主自信的生活；而「She’s Mercedes」這個全球性的計畫也因此孕育而生，以女性分享圈為主要概念，鼓勵女性互相學習影響並扶持成長。

與全球同步，首次在台灣導入的「She's Mercedes」計畫，首波以「Challenge Day駕馭挑戰之旅」系列活動為主軸，上周六正式展開。台灣賓士日前邀請10位通過初選且具熟練駕馭經驗的「PIONEER自信駕馭者」，參與《Intelligent Drive前進‧未來巡迴體驗》，在頂級旗艦車型S-Class及智能鉅作E-Class的引領之下，以新世代女性的視野，體驗駕馭創新智能汽車科技，不只感受Mercedes-Benz品牌旗艦的頂尖品質，並透過自駕技術的提升，彼此相互激勵並重新學習、發現自我，掌握方向盤、也享受掌握自信人生。

輕鬆出發 開啟自信人生

這10位「PIONEER自信駕馭者」來自時尚、藝術、商業等各行業的女性，其中不乏身兼母職的職業婦女，雖然忙碌的生活總在與時間賽跑，但是她們仍然喜愛開車，分享時說道：「因為我很享受一個人在車上的時間。」另外，發現成長於中南部的女性更習於駕駛，婚後若因年節假期返鄉而需長途駕駛，更能與另一半分擔車程，讓老公可在副駕駛位置好好休息，21世紀女性的獨立自主精神，實則蘊含著更深厚溫暖的力量。「被信任是一件很棒的事情」，被充分賦予信任感的女性，則能開啟更自信的人生。

在人員引導下，She’s Mercedes的「PIONEER自信駕馭者」坐上由專業講師所駕駛的Mercedes-Benz頂級品牌旗艦S-Class，準備進行緊急狀況模擬，領略主動防撞輔助所帶來的安定感受。除了體驗品牌旗艦在豪華舒適面向上的美好氛圍，更重要的是聆聽專業講師的指導，了解創新科技的運行原理與提升自身駕駛觀念。隨著車輛以定速方式行進中，當看似近乎正面撞擊假人時，主動防撞輔助立即動作，先以聲響警示，隨即主動加強車輛的煞車力道，直至完全煞停。另一方面除了行人偵測外，現場也模擬車輛追撞情況，當與前車距離快速縮短時，主動防撞輔助馬上介入，啟動煞車輔助，保持適當距離避免意外發生。

挑戰自我 歡迎意者報名

She’s Mercedes目前正在招募「Explorer新手練習者」，歡迎所有女性報名參加6月16日「Challenge Day駕馭挑戰之旅」，活動網頁還有搭配有趣的心理測驗，有興趣者不妨測驗看看妳是哪種駕馭女王。

(中國時報)

和潤愛無限關懷唐寶寶

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