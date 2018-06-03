和潤愛無限關懷唐寶寶

2018年06月03日 04:10 中國時報 報導郭隆富

和泰汽車集團長期致力於企業社會公益活動不遺餘力，和潤企業身為和泰汽車集團旗下的一員，為全方位金融服務公司。自1999年成立至今走過19年頭，在即將邁向20年之際仍秉持著「顧客為先、專業為本」經營理念，為多元服務客戶持續擴展新車、中古車、機車分期、等多項分期付款業務，同時亦延伸企業設備租賃分期業務，提供量身訂做的企業金融服務，成為全國分期付款業務NO.1公司。

和潤企業不斷努力改善服務流程，誓求超越顧客內心的期望，更擁有顧客專屬的服務團隊，始終堅持把「簡單的事交給顧客，麻煩的事交給我們」的態度。在專業為本的磐石下，不僅協助員工永續成長、促進員工滿意度，更幫助客戶圓夢想、事業營運茁壯，進而為社會創造價值、建立共好社會。唯有專業帶來創新，才能持續為企業、員工、客戶帶來新價值。

和潤以「取之於社會，用之於社會」的理念，熱心關切社會公益議題，更與唐氏症基金會二度攜手作公益。6月1日起，推動「關懷唐寶寶．和潤愛無限」公益活動計畫，這次更邀請藝人吳鳳擔任本次活動公益大使，期盼社會大眾能獻出愛心做公益。和潤企業林彥良總經理身體力行挽起袖子做公益，更號召同仁陸續於台灣各地從北到南展開一連串志工活動，將愛串聯全台，讓愛延續。

此外，更義不容辭認購500多份唐寶寶商品──愛不囉嗦禮盒及愛皂事商品，作為端午節禮盒餽贈給每位員工，以實際行動支持基金會工作訓練計畫，用滿滿愛心關懷擁抱心智障礙族群！

林彥良總經理表示：「希望透過公益活動，能喚起社會大眾一同共襄盛舉，藉此達到拋磚引玉的效果，促進大家對於心智障礙者家庭的重視，幫助他們一臂之力！」

(中國時報)