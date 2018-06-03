紳士配件變身西服新風貌。

2018年06月03日 04:10 中國時報 報導黃唯淯 圖片提供Pitti Uomo、Montblanc、Emporio Armani、Hermes、St. Piece London

如果無法接受顯眼的胸花或玫瑰，也可別上小型胸針。

Emporio Armani 2018秋冬男裝，大量且顯眼的胸花設計是這季的配件主調之一。

可以為不同的西裝，搭配不同的絲巾花色，圖為St. Piece London所設計的絲巾

Hermes本季秋冬男裝以圓點造型打理出吸睛的男裝輪廓，口袋巾更收畫龍點睛之效。

不打領帶時，改打絲巾也很愜意。

圖中男性不約而同的使用了領針，領帶效果也更為突出。

萬寶龍Meisterstuck大師傑作系列黑色縞瑪瑙桿形袖釦，簡約的設計頗受商務人士喜愛。

對傳統西服派男士來說，穿得得體、隆重是重點，前幾個星期花了這麼多時間溝通西裝對男人的真正意義，現在我們要來聊點更細節的東西－配件。一個男人（或上班族）穿著得體的成套西裝是絕對不會出錯（除非你選錯風格或版型），但能為自己弄上一點裝飾，效果一定會更好。

Collar Pin領針 瀟灑俐落

領針一般需使用在特定的襯衫上頭，它的功用是拿來固定領帶使其端正，在20世紀初期相當流行，電影《大亨小傳》中，主角領子上的即為領針。它將軟質的領片固定好，並將領結撐起，讓領帶的線條更為流暢。早期的領針必需在領片上另開洞眼（所以訂製時要特別向裁縫師提到這個小細節）。快速成衣崛起後，這個領片上的小細節被人慢慢忽略，值到這幾年紳士西服的強勢回歸，才又讓人注意到領針的配件地位。

目前領針有夾式與穿針式，夾式一般襯衫領均可使用（少數如圓領或燕尾服領不行），穿針式的除非特殊訂製，或是搭配鈕釦領襯衫（Button-Down Shirt）均可，或是將其繫在鈕扣領襯衫上不打領帶，也可收瀟灑俐落之風。

Cufflink袖釦 融進法式反摺袖

袖釦早期是以袖鍊的型式存在，爾後成為現今的形式，比較值得注意的是，袖釦一般與法式反摺袖一起出現，這是一種袖長長過手掌，反摺後再用釦環在釦眼處繫上。在許多電影描寫政治、權力與金融角色時，幾乎都會有法式袖的特寫畫面，而畫面中獨特的袖釦設計也就與權力和品味畫上了等號。至今袖釦大多出現在法式反摺袖上，並沒有因為一般的標準袖出現而消失，反而成為男裝中彰顯品味的顯眼配件之一。

Brooch pin胸針 噴發魅力

電影《教父》（The Godfather）一開場，馬龍白蘭度（Marlon Brando）穿著燕尾服，接過朋友送給他的紅色玫瑰並別在半正式無尾晚禮服上，這一幕可以說啟蒙了不少人對於穿上西裝的嚮往。

而西裝釦眼的實際用途一開始也不是拿來插胸花用的，它一開始是從傳統軍裝演變而來，為的是讓穿西服的人翻領後能扣上另一端釦子，好抵禦嚴寒。但現今釦眼僅剩裝飾一途，而量身訂製的西裝則與一般成衣不同，此處可使用米蘭眼，讓釦眼的形狀更為立體，搭配胸針或胸花，形塑更迷人的男子魅力。

Pocket Square口袋巾 撞色凸顯風格

胸前的口袋巾也是彰顯男人品味的細節之一，但使用口袋巾的場合和配色不像其他配件相對自由，它的規範比起領帶來說不遑多讓。舉例來說，愈正式的場合，胸前的口袋巾就更應該方正與嚴謹，黑色西裝一定會搭配白色方型口袋巾；而如果是非正式的場合，皇冠或花朵這種比較瀟灑的折法會看起來俐落大方，而口袋巾的顏色一般是配合領帶色系，如果不打領帶的狀況下，建議與西裝顏色做撞色會較適合。

Silk Scarf絲巾 男人浪漫

如果不想打領帶時，就打絲巾吧！相較於領帶的正式，絲巾更多了一點所謂的「男人浪漫」，絲巾的應用時機相當廣，但針對台灣炎熱氣候，春、夏、秋都可以使用，加上絲巾花樣與配色豐富，就算搭上色彩千篇一律的黑西裝，也能很有型。

(中國時報)