霹靂藝術科幻展 預購享3重好禮

凡購買霹靂藝術科幻特展預售票或早鳥票，即可抽霹靂Q萌公仔。圖片提供霹靂國際多媒體

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中國時報
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逆神陽（右）跟墨傾池（左）戲偶是首次展出，另外還有解鋒鏑。圖片提供霹靂國際多媒體

「霹靂藝術科幻特展」早鳥票販售期間截止，期間雙人票賣最好，粉絲呼朋引伴衝一波！即起至28日，霹靂再開3重好禮，1、預售票正式開賣，超值優惠7.1折；2、已購買早鳥票或預售票還可抽「霹靂Q萌公仔」，一天一抽；3、全期間票卡更划算，讓戲迷持一卡無限次數看透透。

預售票方案有單人票，售價200元，全家購票送獨家明信片；雙人套票400元，送特展紀念L夾2款；4人套票800元，送特展紀念L夾2款2份，霹靂網獨家送扇子1份，贈品一律於開展後至現場兌換。

全期間票卡無限通行

購買「霹靂藝術科幻特展」早鳥票或預售票，憑購買發票號碼、或購買訂單編號、或票券上流水標號，3者任何一項，於官網活動頁面登入並留下個人資料，即可參加抽獎，1筆資料僅限1個抽獎機會。（發票號碼、訂單編號、票券編號，三者不得重複登入）。

響應霹靂藝術科幻特展，霹靂網特別推出全期間票卡，售價1680元，提供網路申辦，讓喜愛這次大展的觀眾可以無限次進場體驗最震撼的霹靂藝術科幻特展，亦有專屬贈品大展專刊1本、展場購物9折券3張、大展限定海報1張，享展場購物95折（憑卡消費）、專屬VIP通道（可優先進場）。

(中國時報)

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