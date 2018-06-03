布萊恩考克斯掌權 掀《繼承之戰》

2018年06月03日 04:10 中國時報 潘鈺楨 （紐約傳真） 報導（紐約傳真）

潘鈺楨（紐約傳真）

《大賣空》導演亞當麥凱（Adam McKay）新作－HBO全新影集《繼承之戰》（SUCCESSION），找來蘇格蘭老牌男星布萊恩考克斯（Brian Cox）飾演企業總裁，同時也是煩惱接班人的大家長。

考克斯在皇家莎士比亞劇團時期扮演李爾王打出知名度，後來演出《神鬼認證》系列、《X戰警2》、《超危險特工》、《猩球崛起》、《邱吉爾》等知名電影。他說：「我受『李爾王』故事影響很深，故事背景雖然是皇室，但經典的家庭失調元素是歷史常見的。」

考克斯認為《繼承之戰》也有類似元素，以諷刺道德的手法，講述權力如何讓人與現實脫軌。他在劇中飾演父親，但坦言現實生活中自己並非一個好爸爸。考克斯的父親在他8歲時去世，所以他印象中的父親一直都是神祕且不可捉摸的，並未成為他身為人父的參考範本，「所以我是最糟糕的爸爸，我有2個小孩，但過去我一直忙於工作。」

基倫克金演麻煩小孩

好在考克斯的小孩沒走偏，不像劇中的孩子，由麥考利克金（Macaulay Culkin）的弟弟基倫克金（Kieran Culkin）飾演的孩子之一，就挺令人頭痛。談到這個角色，基倫認為吸引他演出的原因是：「可以扮演一個不需對所說的話負責的人！這個角色可以隨心所欲說出任何話，而且持有『如果你生氣那就是你的錯』這種態度。」認為觀眾身為一名旁觀者，看起來會非常有趣。

《繼承之戰》將於6月4日上午10點於HBO和HBO HD頻道與美國同步首播，當日晚間11點重播，HBO隨選視訊服務（HBO ON DEMAND）也將安排播出。

(中國時報)