元大Fintech薪資理財 退休樂活

2018年06月03日 04:10 中國時報 報導鄧盛宇

每月扣款1萬元 邁向千萬退休金

隨壽命增長，很多人臨近退休才開始煩惱錢可能不夠用，元大投信提醒，退休金準備千萬不能「70才開始」！現在Fintech技術蓬勃發展，建議大家善加利用新工具，搭上時間帶來的複利效果，退休後方有機會享受高枕無憂的快活日子。

據元大投信統計，同樣每月儲蓄1萬元，以IRR報酬率6％計算，愈早開始，成果愈可觀。若從35歲開始至65歲退休為止，投入成本360萬，退休時總資產將達1000萬元；但如果從40歲開始，那麼投入成本300萬元，65歲時總資產為約700萬元；若是45歲開始，投入成本240萬元，65歲時總資產約465萬元。

可選擇功能 收益可免稅

元大投信推出「Fintech薪資理財」功能，可銜接至現金管理、消費支出、投資理財、退休規畫需求，將短、中、長期資金運用結合在一起，幫助投資人及早讓帳戶中每一分錢發揮效益。投資人可將各種收入選擇薪資理財功能，系統將依投資人選擇自動申購指定之貨幣市場型基金，先賺取每日增值的機會，且收益屬資本利得可免稅。

消費支出及投資理財方面，目前可設定5組支出帳號，設定好日常支出需代繳的日期與金額，系統在代繳日前一天將自動贖回入帳，投資人可以選擇用來繳交房貸、信用卡款，還能藉該機制再設定定期轉申購元大投信各類基金，並享零手續費優惠。善用「Fintech薪資理財」，一次滿足現金管理、投資理財、消費需求，每月把對帳單當記帳簿，輕鬆檢視投資金額、投資報酬及支出情形，兼具效率與紀律。

(中國時報)