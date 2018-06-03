e便利通包辦生活大小事

2018年06月03日 04:10 中國時報 報導古元萃

旺旺中時媒體集團以網路技術打造跨手機、平板與電腦等平台的生活情報工具「e便利通」，整合民眾吃喝玩樂、食衣住行等生活大小事，提供求職、教育、美食、舊貨、商場市集、住宿旅遊、清潔保全、生活娛樂、車輛運輸、房仲、借錢等12大項服務，使用者只要開啟手機定位，並點選想要搜尋的服務內容，系統立即列出最近的店家資訊，省去瀏覽各網站、比價的時間，有效提供消費者最新並距離最近的服務。

「e便利通」除了店家服務資訊、圖文短片介紹，連結官網、粉絲團外，透過手機系統互聯特性，可直接連接電話、微信、LINE、e-mail提供線上即時的服務。「e便利通」更著力新技術的導入，在一般圖文、影片模式中更加入了「720度影片」，藉由更廣大的視角，讓使用者能夠彷彿走進實體店家，身歷其境體驗。

旺旺中時媒體集團最新開發的「e便利通」，整合旗下平面、電視、網路等通路串聯，定時規畫不同主題，透過各項平台強力推送。目前已整合《愛女生》雜誌、Lecoin樂公益、工商e報、《中時電子報》等通路露出，提供更多元及最新的資訊給予大眾，並讓台灣在地店家、服務單位擁有與消費者直接對話的平台。

立即體驗「e便利通」：https://benliton.com，更歡迎各地里辦公室、社區發展協會、商圈社團等洽詢共同合作，也歡迎個別商家的刊登洽詢。服務電話：0800-231-281或e-mail：service@benliton.com。

(中國時報)