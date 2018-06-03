91歲高華山 兩岸書法大家

2018年06月03日 04:10 中國時報 報導何志平

鑽研古文字 屢上國際檯面。（攝影何志平）

前年為紀念孫中山先生誕辰150周年，中國人民政協報精選165位當代書法家出版了《人民革命先行者的心跡－當代名家書法作品邀請展》的圖錄，翻開內頁目錄赫然發現台灣的大書法家高華山的秦篆被安排在第1頁，也彰顯他在當代兩岸書法領域難以撼動的崇高地位。

初夏的午後，前往當代大書法家高華山住處，親身體會殷商以來的中華文字之美。今年高齡91歲的高華山，聊起書法時神采奕奕，彷彿一輩子只為鑽研古文字，大筆揮墨毫而活。自小學3年級習書法以來，轉眼間已近80載，有著江蘇人特有的文藝氣息的他，單是書法個展就有近50場，包括日本23場，台灣17場，中國6場，以及韓國2場等，其他聯展不計其數，堪稱兩岸書法界國際個展最多的書法大家。此外，高華山不僅書法功力深厚，因對古文字的高度興趣，讓他一股腦鑽研在甲骨文及青銅器文的領域，至今不曾間斷。

書法個展 亞洲近50場

中國《書畫市場報》社長孫瑞祥指出，高華山先生在青銅器文的研究總善於從最細緻的史料出發，旁徵博引。曾出版《甲骨文》、《商周青銅器文》、《石鼓文》、《千字文篆書》、《說文解字部首》、《天發神讖碑》及《高華山書展集》等數十部著作，特別是研究金文的編著，可謂汗牛充棟。他推崇高華山先生真乃學有專長，術有專攻，在纂青銅器編文校勘上不僅創造條件以做出科學的論斷，同時將釋文和相關背景資料編排在一起，相當程度提供給古文字研究者及考古、歷史學者們較為完整的歷史資料，對商周史和古文字研究大有裨益。

自號醉篆客的高華山親切的解釋，所謂「金文」，通常是專指鑄刻在商、周青銅器上的銘文，書體稱大篆、籀文和古籀，舊稱「鐘鼎文」。但從出土文物來看又不限於鐘、鼎，還有食、酒、樂及兵器等，故後研究者皆稱「青銅器文」。他說，兩周金文大致可分為西周早、中、晚期及東周4個時期，各有特色、風格及歷史的價值，可以說金文相當程度正補經傳史書的闕誤，考索文字的遷變，可謂百世文章之祖，書法之宗。

至於「甲骨文」，高華山認為自1899年發現開始至今百餘年，總數約16萬片的甲骨文單字約有5000字，雖經過羅振玉、董作賓、王國維等歷代學者的研究，約破譯1500字，但仍有近3500字未考釋出來。為此，中國文字博物館還單字懸賞10萬人民幣，期望能集眾人智慧解開中國文字的千年之謎。高華山說，甲骨文一種是先丹書後奏刀，一種是直接單刀契刻，各有瘦勁，挺拔方析，其共有的藝術特色，就是刀筆味。

書法要創新 從傳統開始

現在藝術門類強調創新，高華山認為書法的創新必須從傳統開始，沒有對傳統書法的融會貫通，如何談的上創新。他強調，如果你對書法有高度的興趣，可以先從楷書的永字八法等做基礎，再以東漢許慎「說文解字」的540個部首為根基，並多臨摹各名家碑帖的變化來擴大書法眼界。接著，再把說文解字上的9000多字的小篆練熟練精，因為漢字的一切規律，全部表現在小篆形體之中，後方可嘗試跨入青銅器文，甚至甲骨文的世界。他說，單是青銅器文的1個字就可能有十幾種寫法，在古文字領域的探究可謂是浩瀚無邊啊！

問起書法自學，從未拜師的高老，對近現代中國何人書法最為欽佩？他隨手拿本毛澤東傳記中的照片指出，毛澤東寫字的姿態穩重，筆走中鋒，晚年的草書更是汪洋恣肆，任意揮灑；而于右任的魏碑與草書，欽氣凝神，融通無礙。這2位可以說是近代中國的書法大家。後隨即話鋒一轉，他認為要成為這樣的書法家不僅要品德高，功夫深，更要年歲大（練字時間長），還要能執著的守住寂寞與孤單。

線條玩變化 創造形態美

孫瑞祥說，書法是門特殊的藝術。它的結構是通過千萬變化的線條所組成，其平衡與欹側、協調與矛盾、統一與變化，形成各種形態美。它不僅是抽象的表象藝術，更是傳遞情感與思想的交流載體。的確，在今天的書法早己擺脫實用意義而進入純美學的藝術境界時，高華山曾說的「一個成功的書法家不宜自限於楷、行字體，應當走過書法的全部過程。」更凸顯他是位學術態度嚴謹，謹守筆墨精神的書法大家。

(中國時報)