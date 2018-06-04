2018台北市長選舉！柯文哲拚逆轉 唯有棄保發酵

2018年06月04日 04:10 中國時報 周毓翔 、 郭建伸 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

2018年底台北市長選舉，已確定由丁守中、柯文哲和姚文智「藍白綠」對抗。依據旺旺中時媒體集團最新民調顯示，在三雄爭霸下，丁守中以40.2％支持度領先柯文哲5.5個百分點，姚文智則以12.2％墊底。民調同時針對棄保效應進行詢問，在「棄姚保柯」發酵下，柯得票率增加近4個百分點，但丁也同步增加3.5個百分點，總支持度仍然領先柯5.2個百分點；「棄姚」釋出的選票，並非由柯通吃，但柯想逆轉選情，唯有棄保效應發酵。

棄姚的選票 並非由柯通吃

在姚文智確定代表民進黨出征後，本集團民調顯示，若明天就投票，丁守中以40.2％支持度領先柯的34.7％、以及姚文智的12.2％；丁的支持者中，72.8％屬於泛藍，歷經軍公教年改、拔管等事件，藍營支持者已歸隊。

在看好度方面，柯文哲以41.1％領先丁守中的36.6％，姚文智為8.5％，顯示受訪者認為至年底投票前，不按牌理出牌的柯文哲，仍具吸票爆發力。

此次民調特別就可能的棄保效應進行調查，對於「如果姚文智聲勢排第三，在柯文哲和丁守中當中，您會支持哪一位做市長？」結果顯示，柯文哲獲38.5％支持，相較先前增加3.8個百分點，但丁守中也一併受惠，增加3.5個百分點至43.7％，柯文哲若想勝選，須思考如何精準操作棄保，才有機會與丁守中一較高下。

姚鐵粉近2成 泛藍也挺柯

同份問卷也詢問在「棄柯」情況下，泛綠選票並未流向姚文智，丁的支持度成長至55％，姚文智只有17.7％。若「棄丁」，泛藍選票則明顯流向柯文哲，柯支持度增至52.1％，姚文智仍只有17.6％。民調結果顯示，姚文智堅定支持者不到2成，柯文哲也確實可以「吃到」泛藍選票。

本次民調也針對蔡英文及賴清德的施政滿意度進行調查，對蔡英文不滿意者高達73.7％，對賴清德不滿意者也有62.1％，顯見台北市民對中央執政感到失望，可能進而影響投票行為。

姚文智昨受訪表示，近來有許多棄保與待整合的說法，但他強調這些都不可能，他一直都很有信心，相信最後有堅定的信心取得勝利。

民調接近 柯、丁步步為營

針對「棄姚保柯」，台北市政府發言人劉奕霆表示，民調高低起伏不定，市府都會作為內部參考，柯文哲仍會繼續努力推動市政，爭取更多支持。

丁守中說，即使選舉發生「棄姚保柯」效應時，他與柯文哲民調就會非常接近，這也是他始終謹慎面對這次選舉，步步為營的原因，因為一個不小心，就會讓柯的民調超越。丁認為這次選舉就是要爭取中間選民的認同，他會從理性討論市政的角度出發，將選舉主軸從政治口水戰拉回政策面的探討。

(中國時報)