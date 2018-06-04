逾半大專教師年過50！師資老化 高教恐淪第三世界水平

2018年06月04日 04:11 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

教育部公布「106學年大專校院專任教師概況」，現在大專教師的年齡，50歲以上者占全體教師的比率高達54.4％，較90學年的18.3％增加了36.1個百分點。

台大憂心表示，政府年改後，已造成未來台大65歲退休教授的月退俸低於55歲的中小學退休教師，要留下資深的優秀教授更加不容易，政府若不提出因應對策，台灣高教恐沈淪為第三世界國家水平。

政府不挺 優秀師資面臨斷層

清大校長賀陳弘也表示，1980年代大量海外人才回國任教，他們現在已到了要退休年齡，未來10年內，可能整批、大量的退下去，但國內大學每年仍須要補進1000至1500位教師，年輕一輩的似乎接不上來，台灣高教確實面臨危機。

台大代理校長郭大維說，近年全世界一流大學投入更多資源、進步也很快，但政府對頂大的支持度卻下降，這樣持續下去，有可能台灣再也沒有一流大學，國家將不具競爭力。

「政府要提高對頂大的支持，才能穩住台灣高教。」賀陳弘強調，每年從頂大畢業的學生有1、2萬人，一般大學畢業生有5萬人，頂大除了培養各行各業人才外，從這些學校取得博士學位的人，也是其他大學主要師資來源。因此，政府應該投入更多資源將頂大維持住，才能穩住台灣高教。

只拿香蕉 就僅能聘得到猴子

教育部解釋，年齡分布結構趨向老化，主因師資員額成長停滯，原有教師年齡日漸增長，補進年輕教師人數有限所致。例如90學年大專校院專任教師年齡大多集中在35至39歲，95學年集中度遞移40至44歲，100學年再位移至45至49歲，106學年續後移至50至54歲，致年齡超過50歲者占全體教師之比率達54.4％。據此推估，未來10年將有1.4萬名教授退休，也將造成衝擊。

此外，元智大學校長吳志揚認為，「若只拿得出香蕉，就僅能聘到猴子。」教師老化嚴重確實衝擊台灣高教，但現在台灣大專院校教師的薪資只有新加坡或香港的1/3或1/5，甚至還被大陸追上。再不改善，想延攬年輕、優秀人才的難度會愈來愈高。

(中國時報)