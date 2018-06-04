美課鋼鋁關稅 財長遭G7圍剿！法國嗆聲 貿易戰可能「幾天內」開打

2018年06月04日 04:11 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

參加G7財長會議的各國代表在會議前一同合影留念。（路透）

美國片面決定1日起向盟邦鋼鋁產品課徵懲罰性關稅，導致七大工業國集團（G7）陷入嚴重分裂。美財政部長穆努欽2日在G7財金首長會議上，遭到6個盟國財長聯手圍剿，促其轉告美國總統川普撤回成命。預料川普本月8到9日參與G7峰會時，也將成為眾矢之的，屆時勢必有一番嚴詞交鋒。法國警告說，歐洲聯盟已準備對美祭出報復性關稅，貿易戰可能「幾天內」開打。

川普3日鬥志高昂地推文宣稱：「當貿易逆差一年逼近8000億美元時，打貿易戰爭實輸無可輸！美國多年來在貿易方面遭其他國家狠敲竹槓，是時候該學聰明了！」

歐盟準備祭出報復

G7財長與央行總裁在加拿大惠斯勒舉行的3天會議於2日閉幕，會後未發表聯合聲明，也未就貿易爭端提出解決方案，而將燙手山芋丟給G7峰會處理。歐美媒體指出，德國、法國、英國、義大利、日本與加拿大6國，與美國壁壘分明、無法調和歧見。法國財長勒麥爾稍早前還指責美方「擺出迎戰其他6國的架勢」，使得G7裂解成為「G6+1」。

東道主加拿大擬妥簡短聲明稱：「6國財長和央行總裁要求美國財長，轉達他們的一致憂慮和失望。各國財長及央行總裁同意在G7領袖峰會，應繼續相關討論，且屆時必須採取果斷行動。」

譴責美「用槍指向他們」

法國財長勒麥爾指出，當前主動權在美方，端看美方願否採取措施，緩和與盟邦間因鋼鋁關稅而陷入的對峙局面。其他各國財長與央行行長也紛紛指責美國出賣他們，並直言美方的懲罰性關稅「沒有根據」、「不能接受」、「危險」，無異於「用槍指向他們的頭」。

遭到6國財長猛烈炮轟的穆努欽，屬川普財經團隊中較溫和的鴿派人士，他努力嘗試為緊張情勢降溫，重申美國與各盟邦關係源遠流長，並強調外界所說的「G6+1」、美國受其他國家孤立並非事實。穆努欽也表明已向川普傳達各國的不滿意見。

美商務部上月31日宣布，從本月1日起對歐盟、加拿大和墨西哥輸美的鋼、鋁產品分別課徵25％和10％關稅，加、墨兩國立刻以牙還牙，祭出報復措施，歐盟也揚言反擊，將世界主要經濟體推向全面貿易戰邊緣。

(中國時報)