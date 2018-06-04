川普嗆進口車加稅 恐傷到自己

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中國時報
／綜合外電報導

CNNMoney網站報導，美國總統川普日前威脅對進口汽車課徵高額關稅，對於德國汽車在美國滿街跑的景象更是表達強烈不滿。但分析師指出，德國汽車製造商對於美國經濟貢獻極大，若川普執意加徵關稅，到頭來吃虧的還是美國自己。

德國雜誌《WirtschaftsWoche》5月底報導指出，法國總統馬克宏4月出訪美國時，川普曾對其表示，他打算禁止德國豪華車進口至美國，還揚言日後「不會再有新的賓士汽車出現在紐約第5大道」。

對此，白宮發言人回應：「此篇報導捏造事實、毫無根據，沒半句真話。」

熟悉內情人士指出，川普當時與馬克宏會面約1小時，其中15分鐘用於討論德國貿易政策，而川普對於德國汽車在美國路上滿街跑的現象頗有微詞。

此外，據媒體報導，德國總理梅克爾4月出訪美國時，川普更當面指控德國貿易政策「過度偏向保護主義」，並重提德國汽車在美泛濫的問題。梅克爾則表示，德國無法降低美國汽車進入德國的門檻，因為其他國家會要求比照辦理。

此外，川普先前更放話，打算對德國汽車課徵高達35％的進口關稅。

專家指出，美國政府打壓德國車廠的計畫不但成本代價極高，亦可能損及美國經濟。德國賓士母公司戴姆勒（Daimler）、寶馬（BMW）與福斯汽車（Volkswagen）在美國設有多間工廠、雇用成千上萬的美國勞工。這3間車廠加上保時捷（Porsche），在美國直接聘雇的員工約5萬人，這還不包括供應商、經銷商與服務中心的員工。

彼得森國際經濟研究所（PIIE）歐洲貿易專家柯克賈德（Jacob Kirkegaard）指出，若川普希望在大西洋地區賣出更多美國汽車，靠提高德國汽車的進口關稅將無法達成此目標，反而遭來歐盟回敬同等報復措施，最終導致汽車售價變高，損人不利己。

(中國時報)

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