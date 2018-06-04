美欲簽長購協議 陸不願被綁住

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中國時報
林勁傑／綜合報導

美國商務部長羅斯2日抵達北京，展開第3輪陸美貿易談判，據美媒批露，此前陸方與美國的先遣談判團在1日先行的磋商中，大陸態度消極。知情人士亦表示，因美方希望大陸能同意簽署多年的長期購買協議，不過，大陸不願被長期承諾所束縛，北京想要掌控權和優勢。

此次談判，雙方主要對話聚焦於大陸將如何具體落實上月19日，大陸同意以進口更多美國產品，達成縮小美國對華貿易逆差承諾。與此同時，《華爾街日報》引述知情人士指出，美方先遣談判團周五在北京與大陸先行談判，美方希望大陸能同意簽署多年的長期購買協議，但陸方對此表現並不積極，因大陸不願意被長期的承諾束縛。

羅斯昨晚返抵美國，據路透社報導，對於這一輪貿易談判，羅斯只簡短一句話表示，「我們的會談迄今為止都是友好而坦誠的，涵蓋一些有關具體出口項目的有用話題。」至於大陸國務院總理劉鶴則表達得更是簡潔，僅表示出對羅斯的歡迎。除此之外兩人沒再繼續發表評論。

上月中，陸方談判領銜人劉鶴赴美與包括羅斯、美國財政部長穆欽及貿易代表萊特希澤等美方代表團，所進行的第2輪貿易談判結束後，陸美共同發表聯合聲明指出，雙方同意，將採取有效措施實質性減少美對華貨物貿易逆差，陸方將大量增加自美購買商品和服務；有助於美國經濟增長和就業。據此外界認為雙方同意不打貿易戰，更象徵大陸對美一大讓步。

不料，美國總統川普上月底29日卻再度對大陸拋出關稅威脅，聲稱宣布對價值500億美元的大陸高科技產品課徵25％關稅，使得局勢再度緊張。

(中國時報)

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