若美公布制裁措施 談判結果無效

2018年06月04日 04:11 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

大陸副總理、陸美全面經濟對話陸方牽頭人劉鶴6月2日至3日帶領陸方團隊，與美國商務部長羅斯帶領的美方團隊在北京釣魚台國賓館，就兩國經貿問題進行磋商。僅管雙方在農業、能源等領域溝通良好，但陸方在聲明中仍留有「強硬」一手，直言若美方公布加徵關稅等貿易制裁措施，那所有談判成果將不會生效。

此輪陸美經貿磋商後，新華社報導，陸方昨發表聲明稱，雙方就落實兩國在華盛頓的共識，在農業、能源等多個領域進行良好溝通，取得積極、具體進展，相關細節有待雙方最終確認。

聲明說，陸方態度是始終一貫的。為滿足人民群眾日益增長的美好生活需要，滿足經濟高質量發展的要求，大陸願意從包括美國在內的世界各國增加進口，這對兩國人民和全世界都有益處。改革開放和擴大內需是大陸的國家戰略，大陸的既定節奏不會變。

聲明說，陸美之間達成的成果，都應基於雙方相向而行、不打貿易戰這一前提。如果美方公布包括加徵關稅在內的貿易制裁措施，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效。

中國國際貿易學會專家委員會副主任李永分析，大陸國產大豆只能滿足國內1/3的需求，進口美國大豆為大陸畜牧業、養殖業提供飼料蛋白質的來源；國產小麥為中筋，進口小麥為高筋或低筋，可彌補小麥品種不足；國產棉花纖維較短，無法滿足高級紡織品需求，可藉由進口長纖維的美國棉花來改善。

從能源上來說，李永表示，去年大陸多城市曾出現天然氣供應短缺，肇因於能源供應來源不夠多元化，增加美國能源進口，可讓供氣來源多一種選擇。

李永強調，大陸不希望美方推翻華盛頓共識，再回到對大陸產品徵收懲罰性關稅的起點。「期盼陸美能相向而行，用雙贏和積極的態度來對待雙方的經貿關切，透過積極的磋商和對話來解決問題。」

(中國時報)