陸媒嗆美出爾反爾 蛋糕恐成泡影

2018年06月04日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

美國商務部長羅斯日前率團訪問北京，進行第3次陸美貿易磋商，雙方昨日取得進展。對此，大陸《環球時報》發表社評稱，羅斯此行讓陸美合作蛋糕進一步成形，但華盛頓似乎仍有些人既要大蛋糕又要單方面的額外好處。這是不現實的！貿易談判是對雙方利益最大公約數的深度挖掘，不可能朝向美國單方面利益傾斜。不打貿易戰是前提，若美方重啟對華加徵關稅，陸美合作的大蛋糕將成為泡影。

大陸官媒新華社昨日通告稱，由大陸副總理劉鶴率領的陸方團隊和美國商務部長羅斯率領的美方團隊2日至3日在北京磋商。雙方圍繞農業、能源等多個領域的溝通取得積極進展。但若美方出台加徵關稅等貿易制裁措施，陸美磋商成果將不會生效。

新華社隨後發表評論呼籲，磋商成果來之不易，需用誠意和信任呵護。談判是互相妥協的藝術，可以討價還價，不能漫天要價，如果只顧自己不考慮對方，這樣的合作恐怕很難持久。

評論還語帶強硬表示，若美方一再出爾反爾，一意孤行地挑起貿易戰，那陸方將別無選擇，只能對等反擊，屆時陸美辛苦取得的磋商成果都將歸零。相信這筆帳，美國算得清。

大陸《環球時報》也發表社評「中美貿易磋商，有蛋糕也有前提」指出，羅斯此行讓陸美合作的蛋糕進一步成形，但美方仍存在政策的不確定性，華盛頓似乎仍有一些人既要大蛋糕又要單方面的額外好處。

社評強調，這是不現實的。關稅和擴大出口，美方不可能二者兼得。陸美貿易談判只能是對雙方利益最大公約數的深度挖掘，而不可能是朝著美國單方面利益的傾斜。若美方重啟貿易戰行動，之前雙方達成的協議將失去意義，陸美合作的大蛋糕也將成為泡影。

(中國時報)