新聞透視－絕不拱手讓藍 綠柯留一手

2018年06月04日 04:10 中國時報 崔慈悌

從旺旺中時民調來看，除非綠營操作棄保，否則台北市可能拱手讓給國民黨丁守中，儘管民進黨決定提名姚文智是為鞏固基本盤，但為避免台北市變藍天，民進黨也留了後路，黨祕書長洪耀福就表明提自己人「不代表要跟柯P為敵」。是否操作棄保，民進黨將在關鍵時刻做決定。

是否棄保 且戰且走

自柯文哲為「兩岸一家親」言論致歉後，柯P和丁守中的支持度呈現五五波，兩人互相有小幅領先，不過，丁守中的民調穩定向上，且逐步拉開與柯的差距。

提名姚文智會分掉柯P的選票，造就丁的盤勢看好，早在民進黨高層預料之中；因此，無論是蔡英文總統或選對會，最初規畫都是朝向與柯P合作，只是計畫趕不上變化，黨內反柯情結太重，為了不造成黨內分裂，最後忍痛提名姚文智。

選對會召集人陳明文日前也透露，小英在獲知要自提人選時，還質疑地詢問陳明文「一定要這樣嗎？」顯然蔡英文也很清楚，不禮讓柯P，就是在禮讓丁。

不過，選對會在決定提名姚文智的同時，也為民進黨留了後路，黨祕書長洪耀福先前說過，柯P雖不是他們的人，但現階段「最大的敵人仍是國民黨」，並強調如果民進黨最後決定不禮讓柯P，「君子絕交也不需口出惡言」。

派姚衝票 固基本盤

即使在確定徵召姚文智之後，洪耀福仍強調，選戰沒有什麼撕破臉，「我們提自己人，不代表要跟柯文哲為敵」。暗示未來即使選舉到了最後關頭，民進黨攻擊和廝殺的對象只有丁守中。

最大敵人 始終是丁

民進黨的用意很清楚，現階段就是讓姚文智衝選票，不讓民進黨基本盤崩盤，但也不要和柯P撕破臉，一方面要避免為丁守中「助陣」，另方面也在保留與柯P未來的合作空間。

至於民進黨何時會做出「棄姚保柯」的決定？有兩個重要觀察重點，如果在北市扮演「母雞」的姚文智，無力鞏固民進黨在北市議會席次，及民進黨若在中南部縣市長選情告急，就不能冒險再讓國民黨在首都之役中獲勝，在選戰關鍵期，只能含淚棄保。

只是目前距離選舉還有5個多月，各家民調也顯示，民進黨在自提姚文智後，姚拿到的多是不可能投給丁柯兩人的深綠選票，不僅對柯P威脅有限，還能穩定綠營基層，因此民進黨現階段只能且戰且走，先避免黨內分裂，再來考慮勝負了。

(中國時報)