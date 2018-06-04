年輕票 柯P逆轉的最大本錢

台北市長柯文哲（左）3日出席畢業生市長獎頒獎典禮，隨行人員不忘用梳子整理他的頭髮。（方濬哲攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

台北市長選舉三足鼎立態勢明確，在藍綠基層全力動員情況下，無黨籍的台北市長柯文哲想複製2014年大勝已不可能，根據旺旺中時最新民調，唯有「棄丁保柯」的選項，柯文哲才有機會勝選，但操作難度很高，柯文哲若要殺出重圍，必須擺脫藍綠框架走自己的路。

尤其，柯文哲在年輕族群仍獲得高度支持度，包括私幼補助、公宅青年創新回饋計畫等，都是針對讓年輕父母或年輕人的有感政策，這也是柯文哲想要順利連任的基礎，只要維持年輕選民對選舉的熱情與關心，催出年輕人的投票率，勝算也會提高。

台北市長三強鼎立，藍營只要鞏固基本盤，勝選機會濃厚，但相較於藍營，柯文哲和綠營姚文智無不寄望選舉最後關頭的棄保效應發酵，集中支持者力量，才有勝出機會。但根據旺旺中時民調發現，不管是「棄姚保柯」或是「棄柯保姚」等情況，丁守中獲勝機會仍高。

但值得注意的是，一旦出現「棄丁保柯」，柯文哲反能因吸收到超過5成的藍營選民而大勝。但現階段丁守中民調漸有起色、聲勢不弱，要說服藍營選民「棄丁保柯」，無異天方夜譚，雖然柯文哲認為可以努力，但操作的難度非常高。

以選舉的棄保效應來看，柯文哲成功機率最高的就是從綠營選民下手，只要選舉後期姚文智民調仍低，「棄姚保柯」對綠營選民絕對有空間，近來柯文哲對北農總經理吳音寧冷處理，以及辦雙城論壇顯得意興闌珊，都可看出他仍試圖爭取綠營支持。

只是，柯文哲要透過操作綠營選民棄保姚文智，仍不足以讓他勝選，甚至對要突破藍綠、走中道的柯文哲，恐會顧此失彼。

柯文哲想要殺出重圍，接下來如何鞏固年輕族群的高支持度，以及爭取更多中高齡長者的回流，或許將成局勢變化的轉捩點。

(中國時報)

新聞透視－絕不拱手讓藍 綠柯留… 丁守中靠維穩 難擋柯吸票大法

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。