丁守中靠維穩 難擋柯吸票大法

2018年06月04日 04:10 中國時報 周毓翔

近期不同機構發布的民調中，國民黨台北市長參選人丁守中都領先台北市長柯文哲與民進黨台北市長參選人姚文智。丁守中無疑是三強鼎立下最大受惠者，但丁守中不能小看柯文哲後續爆發力，如何在穩健中走出創新風格，將是丁守中真正的考驗。

丁守中最大的問題在於他就只是丁守中，一個很想選台北市長，卻皆未如願的資深立委。他的形象穩健，但也缺乏令人驚喜的變化，他為了2018這一役，很早就進入備戰狀態，但至今除了三強鼎立時會提到他之外，幾乎沒看到丁守中在選戰策略上有何突破，或是令人傳誦的創新政見。

從民調的交叉分析看出來，49歲以下選民，柯文哲都以壓倒性贏過丁與姚文智，丁守中的支持者則來自50歲以上長者。目前民調多採取家戶電話進行調查，這種傳統方式其實難以掌握年輕族群的投票意向。

因此，丁守中的民調結果，可能已經是他現階段所能表現的極大值。反觀柯文哲，仍有未知的年輕生力軍未被民調探知其投票意向，而多項數據顯示，年輕人及中間選民仍傾向投柯，尤其是在人民對藍綠兩黨都感厭惡的社會氛圍下。

丁守中之所以現在能有高民調表現，主要是來自過去曾被柯文哲吸收的藍營選民，在柯文哲為了「兩岸一家親」道歉之後，泛藍選民失望回歸藍營，才讓丁守中在綠柯互鬥下坐收漁翁之利。

但丁守中必須戒慎恐懼，他目前的支持度不是靠他個人魅力或政見而來，純粹是收割綠柯互鬥的成果。也就是說，若柯文哲有本事再度將這批人呼喚回來，丁守中將無還手之力。

對丁守中而言，領先不能只是維穩，台北市選情存在太多不確定性，他必須突破他個人形象，做出改變，提出創新、大膽的政見，跟不同年齡層的人多溝通，以免投票前幾天豬羊變色，被柯文哲一口氣逆轉。

(中國時報)