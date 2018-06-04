連任罩門 7成民眾喊續建大巨蛋

大巨蛋停工超過3年，據旺旺中時民調顯示，高達7成民眾希望大巨蛋續建。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

大巨蛋停工超過3年，據旺旺中時民調顯示，高達7成民眾希望大巨蛋續建，支持解約拆蛋僅不到2成，但市府與遠雄僵持不下，也讓大巨蛋成柯P連任罩門。據了解，台北市長柯文哲近期忍不住在市府會議飆罵當初負責此案的副市長林欽榮與都發局長林洲民，怒指「大巨蛋拖3年了，沒有一個市長可以容忍這種事。」

大巨蛋案延宕多時，遠雄想要續建，必須通過北市都市設計審議會，完成建照變更程序。不過，遠雄在今年4月都審會前無預警撤件，讓全案再陷膠著。

據旺旺中時民調顯示，有高達70.5％民眾希望大巨蛋續建，其中，41.9％也願接受由遠雄續建，藍營和中立選民分別有80.4％、64.2％支持，綠營也有58.8％認為應續建。反觀贊成解約並拆蛋的僅占17.9％，顯示多數台北市民仍期盼大巨蛋興建完成，能有大型活動場地。

大巨蛋案停滯不前，不僅市民不耐，藍綠陣營也抓緊議題猛打，痛批柯文哲擺爛。國民黨市長參選人丁守中就主張，先興建完成再限制容留人數，讓行政與法律脫鉤；民進黨參選人姚文智則說，上任後第一件事就是與遠雄解約，由市府接管。

儘管柯文哲強調，不會因選舉放水，「該怎麼做就怎麼做」，但市府幕僚透露，柯也自知大巨蛋會成為連任罩門，近期開會討論時，柯忍不住飆罵官員，直指大巨蛋拖3年實在太久，沒辦法容忍。為此，都發局還訂定目標，盼11月前讓遠雄送件，至少選前「有個進度」。

(中國時報)

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