旺旺中時民調 慘輸藍22.8％ ！民進黨北市議員選戰 恐崩盤

2018年06月04日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

年底台北市長選戰，民進黨參選人姚文智民調未見起色，也連帶讓民進黨議員選舉陷入苦戰。根據旺旺中時民調，北市有高達39.4％選民會投給國民黨議員候選人，反觀民進黨只有16.6％，支持度不及藍營一半。不只市長選舉缺乏強棒母雞，中央執政成績滿江紅，以及面臨小綠時代力量瓜分票源，民進黨議員選戰恐面臨崩盤危機。

民進黨本屆在台北市提名27席議員全數當選，創下前所未有的「全壘打」戰績，今年維持相同提名席次，但大環境今非昔比，且民調指出，台北市民對蔡英文總統滿意度僅17.5％、不滿意度高達73.7％；對行政院長賴清德滿意度28.8％、不滿意度62.1％，綠營兩大天王在北市成為票房毒藥，更拖累地方選情。

年底北市議員選舉，國民黨提名33席，強勢搶過半，民調也反映有39.4％的台北市民會支持國民黨推出的議員候選人；至於民進黨籍候選人僅有16.6％支持，遠落後藍營22.8個百分點；另有2.8％會投「小綠」時力，4％支持無黨籍候選人。

以選民結構來看，泛藍選民有75.5％支持國民黨議員候選人；反觀泛綠選民，除了63.8％支持民進黨候選人，另有6.4％支持時代力量、5.3％支持無黨籍，甚至有5.2％會投給國民黨候選人，分裂情形嚴重。

民進黨北市議員簡舒培坦言，這次議員選舉「是場硬仗」，中央改革的反作用力，勢必影響議員選情，加上時力、社民黨、綠黨等第三勢力瓜分票源，就算小黨提名人選不足以達到當選門檻，但只要每區分掉5000票，就可能讓民進黨掉好幾個席次，會選得很吃力。

「選情很艱難，小雞更要加把勁。」民進黨議員王威中說，民進黨過去雖與柯文哲合作，但畢竟不是真正的執政黨，市府政績很難加分到綠議員身上，這次也可能流失部分年輕選票，如今民調落差那麼大，剩下半年要更努力。

(中國時報)