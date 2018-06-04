賣水果和外交 陳菊說都重要

2018年06月04日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

總統府昨天首度邀請青年農民擺攤展售農產品，總統府祕書長陳菊也幫忙行銷。雖然日前與蔡英文總統直播行銷玉荷包時，正逢我與布吉納法索斷交惹議，陳菊說，當時她不知道有斷交事件，但為台灣農民行銷，「跟外交一樣重要」，未來還是會繼續幫忙銷售。

今年水果盛產，包括香蕉、鳳梨都因產量過剩，價格崩跌，昨天是總統府開放參觀日，首度邀請青年農民在南北苑庭園設置特色農產品市集，陳菊在農委會主委林聰賢的陪同下，逐攤參觀，接連試吃了鳳梨、芒果等水果，並選購不少農產品作為伴手禮，以具體行動支持農民。

府邀青農擺攤 掏錢支持

正逢周日，許多人攜家帶眷到現場參觀，看到陳菊都搶著拍照，陳菊也親切地和他們合影，氣氛熱絡。

陳菊表示，此次總統府開放，特別跟農委會合作，設置了多元豐富的農產品攤位，方便民眾參觀時，也能採購優質農產品。

出身農家 籲多捧場農產

她說，設攤的青年農民來自各縣市，他們是新世代農民，不是傳統看天吃飯，他們運用現代科技，人人會行銷、加工，讓農產品產值更好。

台灣農業技術世界聞名，在中東、阿拉伯、加拿大及新加坡等國家現在都能吃到台灣生產的蔬果。陳菊認為，年輕一代農民對自己和農產品都有自信，她希望未來總統府能與農委會及台北市政府合作，讓總統府的空間，甚至包括凱道都能開放。

陳菊也說，她是農民之女，特別能了解農民看天吃飯的辛苦，「希望大家可以多支持農民，讓農民的辛苦有好的回報」，尤其在農產品盛產的時候，期盼國人大力捧場。

若需協助行銷 一定幫忙

媒體詢問上個月24日她和蔡英文總統直播賣玉荷包時，是否事前知道當天布吉納法索要和台灣斷交？陳菊表示「不知道」。

不過她說，「總統對農民的重視跟對邦交國的重視是一樣的」。為台灣農民行銷是很重要的工作，「跟外交一樣重要」。

上回跟蔡英文總統一起開直播賣玉荷包，銷量很不錯，陳菊表示，未來如果有任何農產品需要透過網路來推銷，她隨時願意協助，讓國人了解我們的農產品是世界第一。

(中國時報)