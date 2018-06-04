安排與蔡會面 全力挽留呂秀蓮

2018年06月04日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

前副總統呂秀蓮表明和民進黨說ByeBye，總統府祕書長陳菊昨天表示，民進黨祕書長洪耀福已致電呂秀蓮，希望能安排蔡英文總統和呂會面，民進黨上下全力挽留呂秀蓮，希望她再給民進黨一次機會，好好說明。

呂秀蓮之前對「拔管案」等議題的看法，與黨內有重大歧見，為表明反對立場，呂甚至和藍營的前行政院長張善政發出共同聲明，要求教育部盡速聘任管中閔。吳茂昆辭教育部長獲准，呂也表明管案不應再「歹戲拖棚」。

民進黨日前決定徵召姚文智出馬參選台北市長，但徵召前即傳出內定，曾表態爭取提名的呂秀蓮出訪馬來西亞時，以書面聲明表示，對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去「Bye Bye！民進黨」，返台後又表示，民進黨和她已經沒有關係。

陳菊昨參觀府內農產市集活動，媒體詢問對呂秀蓮擬退黨的看法，陳菊表示，台灣處境艱難，民進黨內部更需要團結，如果對於黨中央提名政策，或者對民進黨再度執政有任何不夠滿意處，我們都可以檢討，所以希望呂秀蓮能夠給民進黨再一次跟她說明、溝通的機會，「我想民進黨上下全力挽留呂副總統，繼續留在民進黨，我們一起來加油」。

媒體也詢問，民進黨是否會擔心呂秀蓮脫黨參選台北市長？陳菊說，現在並沒有考慮到這個問題，呂秀蓮說要離開民進黨，民進黨全黨上下都認為這是非常嚴肅、非常重要的一件事情，所以現階段包括蔡總統在內，都在全力挽留。

外交部次長劉德立日前曾表示，巴拉圭總統當選人阿布鐸將在8月15日就職，阿布鐸已邀請蔡英文參加就職典禮。一般認為蔡英文會在8月二度出訪巴拉圭，並可望首度過境美國紐約。

陳菊表示，她不知道有這個行程，「就我了解，這是媒體報導，我們不清楚」。她相信總統任何出訪，都會做最妥適、最好的安排。她本人會不會陪同出訪拚外交？陳菊則回應「總統出訪，我要顧家啊！」

(中國時報)