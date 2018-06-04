柯：吳音寧不解決民進黨會一直流血

2018年06月04日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北農產運銷公司總經理吳音寧爭議不斷，外傳台北市長柯文哲曾於市府內部會議對幕僚表示，「如果外界一直打吳音寧，他就可以搶到藍營選票；」柯3日受訪表示，「自己是說吳音寧問題不解決，民進黨會一直流血。」

對北農人事紛擾，柯文哲指出，市府在北農董事席次僅5席，目前人事由農委會主導，身兼董事長的副市長陳景峻等同是晾在那裡而已。

吳音寧風波持續延燒，先前北農董事成員雲林張派曾表態，若市府願意撤換吳音寧可以合作，對此，柯文哲坦言，如果跟農會系統合作，怕人家添加罪名，說什麼跟國民黨舊勢力、黑道合作，目前要求市場處該督導就督導、該管理就管理，並派顧問進駐協助處理事情，情況應該會好些。

柯文哲同時表示，不是說吳的道德品行有問題，而是農產公司高度複雜，牽涉到全台，坦白講那個位子不好做，各方勢力在角逐，對於一個沒有經驗的人來說，容易變成誤闖叢林的小白兔。

媒體追問，是否對市府在董事會沒有主導權感到不滿？柯文哲表示，政治講究實力原則，台灣是法治國家，董事會股權有多少，董事就能派幾個，雖然可以合縱連橫，問題是北市府無法跟農會系統合作，否則會被批跟國民黨舊勢力、黑道合作，以前就發生過一次，等於投鼠忌器。

外傳有北農人士透露，吳音寧成為柯文哲及國民黨政治提款機，柯文哲說，有些事情看起來怪怪的，但也沒有解決辦法，很多事情無法控制，只好做好自己能控制的事情。

對於吳音寧繼續擔任北農總經理成為藍營炮轟對象，恐有助於藍營年底選舉獲得更多選票，是否擔心會受牽連？柯認為，對選情多少會有影響，但這不是自己要解決的，而是農委會要想辦法解決。

(中國時報)