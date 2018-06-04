丁守中嗆 當選市長 馬上換掉吳

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中國時報
／台北報導

爭議頻傳的台北農產運銷公司總經理吳音寧，台北市長柯文哲認為，吳音寧問題不解決，民進黨會繼續流血，不過，民進黨台北市長參選人姚文智替吳抱屈，許多對吳的批評都不是事實，柯文哲不該繼續消費吳；國民黨北市長參選人丁守中則說，「當上市長就馬上把吳音寧換掉！」

吳音寧去年上任北農總經理後，接連爆出看不懂財務報表、買殘貨送家鄉團體、出席魚翅宴和拿22萬業務推廣費贊助家鄉摸彩等爭議，許多行為備受外界爭議。

柯文哲多次表明，吳音寧的人事權由農委會決定，柯昨天更直言，吳音寧問題不解決，民進黨會繼續流血。

姚文智聽聞直呼，吳音寧過去在農民運動、農業產銷上長期付出，應該看看吳能做多少事，過去大家有很多批評和質疑，事後證明都不是真的，為何還要一直消費吳，不還她一個清白？很替吳音寧抱屈。

丁守中說，柯文哲認為吳音寧的問題與道德無關，甚至把不換人的原因推給農委會，但前段時間農委會本來已經讓柯文哲換人，是柯文哲要求副市長陳景峻全力力挺吳音寧，沒想到，現在出了狀況又想切割，還說是農委會力挺。

丁守中則質疑，哪有這麼高薪的實習生，浪費了這麼重要的職位，他強調，吳音寧的問題是根本沒有能力處理農產行銷，如果他當上市長，馬上換掉吳音寧。

(中國時報)

柯：吳音寧不解決民進黨會一直流… 長治鄉長參選人驟逝 綠擬改徵召

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