長治鄉長參選人驟逝 綠擬改徵召

2018年06月04日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

民進黨提名屏東縣長治鄉長參選人巫國彰，3日凌晨因心肌梗塞過世，消息一出，衝擊鄉長選情。由於先前和巫國彰競爭黨內初選敗下陣的長治鄉民代表古佳川，2日宣布要脫黨競選鄉長，但還沒辦理退黨，巫卻因病過世，後續如何處理，將由民進黨縣黨部執委會研議後決定。

巫國彰年僅41歲，是立委蘇震清助理，日前和屏東縣議員吳亮慶支持的古佳川角逐民進黨長治鄉長黨內提名初選，巫國彰在黨員投票及民調部分均獲勝，確定被提名後，敗選的古佳川認為初選不公，決定脫黨參選。

2日晚上古佳川在長治鄉德協村三山國王廟宣布脫黨參選，沒想到，幾個小時後，巫國彰3日凌晨1點半突然心肌梗塞，送醫搶救宣告不治。消息傳出讓地方十分錯愕。

目前長治鄉長選舉國民黨還未推出人選，除了巫、古兩人，還有另名無黨籍邱炬峰掛布條表態參選。巫國彰驟逝，支持者不知所措，甚至還有人喊出希望巫國彰的父親、屏東縣首任客務處長巫冬發能夠出來代子參選。

民進黨屏東縣黨部主委李清聖表示，古佳川只是口頭說要脫黨參選，但還未到黨部辦理退黨事宜，況且目前選舉也還未登記，後續黨部將召開執委會研商，可能會以徵召方式推出人選，至於有沒有可能推出古佳川，將由執委會決定。

屏東縣民進黨辦理初選後，除了長治鄉傳出黨員將脫黨參選外，目前潮州鄉民代表潘素霞已退黨表明參選鄉長，枋山現任鄉長洪啟能、車城現任鄉長張春桂也都表態要退黨參選。

(中國時報)