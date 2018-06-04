民間支援 漢光演習實戰開打！反空降重頭戲 蔡英文親臨視導

2018年06月04日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

國軍漢光實兵操演今(4)日起開打，一連舉行5天。其中，周四(7日)在台中清泉崗基地進行的聯合反空降科目是重頭戲，蔡英文總統將前往視導；今年漢光特色包括首次動員民間營造廠、中華電信，並徵用民間無人機等投入演習。

新戰勝定義 迫敵奪台失敗

據了解，由於兩岸資源懸殊，我方不做軍備競賽，也不再打傳統消耗戰，因此，國軍捨棄傳統戰勝觀念，並重新定義「戰勝」為「迫使敵奪台任務失敗」，今年漢光實兵演習即依此規畫，不再預設未來的戰場情境，就以現在的兩岸軍事態勢為依據操演。

漢光實兵實彈演練，規畫於4日至8日，採三軍聯合對抗模式，在統裁部管制，由攻擊軍模擬敵對我三棲突擊進犯，防衛軍依「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」整體防衛構想，實施「實兵對抗、實彈射擊、實戰演練」。

國防部說，這次漢光特點，一是仿真實戰作為。二是整合全民總力。軍方將結合與運用民間資源，發揮全民總力支持防衛作戰，如首次將國內科技公司之民用無人機及航控人員，納入陸軍部隊協力作戰，執行戰場偵蒐、目標標定、效果監視等戰術行動。

民間無人機 航控人員參演

其次，將採整廠人、裝併徵之系統式動員，徵召台中清泉崗附近營造廠全廠機具及操作人員納軍勤編組，實施機場跑道搶修。

另將運用民營電信公司基地臺，維持各級部隊指管暢通，並藉民用型戰術APP建立作戰共同圖像，使各級指揮官能密切掌握部隊，應戰況靈活調整部署。一位軍方官員說，現在手機很方便，軍方會靈活運用於戰場上。

此外，這次漢光演習首次將「萬安演習」納入實施，另由空軍作戰指揮部運用「空中威脅告警系統」，結合防空警報發布訊息，遂行防空演練。

軍方官員說，漢光演習驗證過後，國軍因應兵力結構，將面臨一波組織調整，軍方不會裁減兵力，但會將部分非作戰部隊兵員，調整到作戰部隊。

(中國時報)