台版數碼港 9月開幕

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中國時報
／台北報導

台版「數碼港」9月將開幕。金融總會已向金管會主委顧立雄報告「台灣金融科技創新園區（FinTech Space）」規劃進度，預計6月中開始受理新創團隊申請入駐，由於金管會及金總補助辦公區租金，且有金管會定期駐點提供業者「門診」，並有相關輔導及媒合資源，有意申請者極多，初期將選出30組團隊。

台灣金融科技園區參考如香港數碼港、英國Level 39等新創基地，打造台版的金融科技創新加速器，這座位於南海路、向證交所租用的第1期園區，規劃有開放式交誼廳、可移動的輕巧辦公桌，搭配大小不等的獨立辦公室、百人展演空間、媒合區、工房，進駐團隊可隨意運用相關設施。

金管會表示，未來若發展順利，第2、3期擴充更大基地。

金融總會表示，設定進駐的條件是國內合法登記的企業，但成立未滿5年；開發研究的商品或技術要與金融業務相關，且已具雛型或已上線，但未滿3年，申請者將由審議委員會審查，估計7月中下旬即可確定首批入駐廠商。

入駐者可以選擇4人、8人、12人式獨立辦公室，也可選擇開放式的「共創區」固定辦公桌或非固定辦公桌，目前市場上提供新創團隊一張辦公桌的租金是4千元至5千元，但金融科技園區者前幾個月或半年可免租金，由金管會與金總補助，最長可租用18個月，即每月租金應可是市場上的6至8折。

(中國時報)

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