金融監理沙盒 新創案躍躍欲試

2018年06月04日 04:11 中國時報 彭禎伶 ／台北報導 ／台北報導

台版金融監理沙盒正式上路後，金管會估計，本月即可能有團隊申請「進沙盒」。金管會指出，已有30多案輔導中，其中有15案已請各業務局表達意見，熱門的技術或服務如跨境支付、客戶辨識、線上借貸平台、區塊鏈支付技術、保險創新等，最快第3季便將有團隊獲准進入沙盒實驗。

金融科技發展與創新實驗條例今年初即完成立法並公布，相關子法也在4月底陸續完成，原訂5月1日即可開始接受新創團隊申請沙盒實驗，但金管會表示，各團隊都擔心送件後，若因不符規定而被駁回，反而搶不到先機，因此大部分有意進沙盒的團隊都還停留在向金管會詢問、接受輔導階段。

目前金管會委由金總成立的金融科技創新基地，已有三梯次輔導37家以上的新創團隊，其中包括電子支付、P2P（網路借貸平台）、機器人理財、協助客戶辨識與KYC、跨境支付、金流平台、不動產自動鑑價與核貸、中小企業核貸平台、虛擬貨幣交易平台、大數據、保險行銷等。

金總表示，這些新創公司有些技術或產品已極成熟，有些已獲國外肯定，要資助其發展，如作銀行與電商間金流系統的喬睿科技，已入圍全球FinTech前百大。為機構投資人提供大數據分析的唐吉軻德、研究跨境支付的櫻桃付款、財富管理的群馥科技，亦有入選新加坡創新加速器（Startupboomcamp），另有三團隊申請創櫃板。

金管會官員表示，有些金融業先來了解新創團隊技術後，甚至表示「跨境支付技術真的很厲害，銀行目前還做不到」，但新創團隊需不需要進入沙盒實驗，還是直接與金融機構合作，目前都仍在研究。

(中國時報)