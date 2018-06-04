陸鷹擊命中精度 輸我雄風

2018年06月04日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

陸鷹擊-18敢做敢衝，但不易癱瘓目標艦。（摘自新浪網）

參與雄風飛彈研製的前中科院工程師陳平和博士，比較兩岸的反艦飛彈強弱表示，我方的雄風飛彈快又準，大陸研製的反艦飛彈，設計複雜，敢做敢衝，但也容易「出師未捷身先死」，無法命中目標。

陳平和說，陸製鷹擊-18是陸方最有名的反艦飛彈，前段為次音速低空巡航，採用圓鈍型的彈頭外型，類似雄風二型飛彈，末段為超音速攻防，彈體外型要脫殼變裝為尖型，有點類似雄三飛彈，轉換點在距離目標40公里處，彈體脫節，然後仿美國飛彈Pop-Up方式，跳起凌空，從空中鳥瞰目標艦，再以神風特攻隊方式，下俯攻艦。基本上，鷹擊-18反艦飛彈整合了雄風二型及雄風三型功能為一體，共用並且節省了彈箱，使之能垂直發射。

陳平和認為，鷹擊-18這種設計的好處是目標面積大，易中目標，但想命中目標要害的戰情指揮中心較困難，換言之，不容易癱瘓目標艦，這是最大的敗筆。

因為鷹擊-18末段攻防時要使用三維的控制，而我雄三掠海朝敵艦的左右舷側方飛去，要催毀對方戰情指揮中心較為容易，因為穿艦高度在撞擊之前早已控制得宜，剩下的僅是橫向的一維控制，簡單反而容易得分。

陳平和還認為，鷹擊-18兩次點燃推進器，尾火容易被偵測到，其可靠度也會因兩段式設計而降低，此係由於彈體脫節、末段彈體，加速與脫殼的過程容易故障，也就是說容易「出師未捷身先死」，反觀雄三卻單純得是始終如一的超音速，不必表演變裝秀，可靠度較高，自不待言。

他說，雄三誤射案中，曾展示漁船中央中彈的照片，這是難能可貴的一幕，可是鷹擊-18在大陸官方的宣導片中，卻看不到垂直攝影靶艦受創的圖片，命中精度及命中的乖離率（Deviation)都隱而不宣，如此的事實，更強化了「不容易癱瘓目標艦」的學理分析。

不過，陳平和肯定大陸早期研製的蠶式飛彈使用很多陀螺儀，大小及數量是我們雄風飛彈的數倍，敢做敢衝的精神讓人折服。

(中國時報)