陸諷雄三誤射 飛彈專家辯駁

2018年06月04日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

一生參與雄風飛彈研製的前中科院工程師陳平和博士，因不滿蔡政府年改政策，揚言要去大陸講學，卻遭大陸網友譏諷技術過時，還奚落雄三飛彈誤射漁船，陳平和相當不服氣地表示，飛彈技術只有精進，沒有過時的問題，而誤射漁船反讓世人看到雄風飛彈的精準，大陸飛彈專家保持緘默，即是見證。

陳平和說，他很樂見他對年改不滿的文章能傳到對岸，讓大陸了解蔡政府不法違憲的作為。但他很遺憾，有些大陸網友並非「同聲批判蔡政府」，而是扭曲嘲笑雄風飛彈。

陳博士說，僅「誤射的雄風三型飛彈洞穿了木頭漁船的中央」，在專業者眼中，代表雄風研製的10項成果。

包括1.誤射艦上的慣性導航儀（Inertia navigator)功能正常；2.目標指定（Target designation)功能正常，雖然是一次錯誤的指定；3.射後自飛（Fire and forget)功能正常； 4.掠海彈道（Sea-skimming trajectory)功能正常；5.自駕控制（Autopilot control)功能正常；6.空氣動力參數（Aerodynamic parameters)的掌握良好；7.歸向雷達（Homing radar)左右及歸零信號處理及尋標（Target acquisition)良好；8.歸向雷達與彈體的主從控制（Master/slave control)功能正常；9.穩態控制零誤差（Null error in steady-state control)功能正常；10.引爆引信功能正常。（木製漁船無法提供足夠的停滯時間）

他說，漁船當時處於靜態而非等速或加速的動態，因此只能獲得「穩態控制零誤差」的成果，無法驗証動態導航比（Navigation ratio)參數的控制型態；可是單憑這些靜態攻艦驗證的成果，雄三飛彈就已經相當精良，何況大陸還未曾公開過反艦飛彈命中戰情指揮中心（CIC)的圖片。

(中國時報)