解決師資老化 土博士自己用

2018年06月04日 04:11 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

國內大專院校教師老化嚴重，但因為少子化，學校又不願開出太多缺額聘新教師，台灣高教發展堪憂。教育部表示，將逐年降低生師比，大學必須增聘教師因應。頂大則說，要提高國內博士的素質，然後「自己博士，自己用」，才能解決師資老化的問題。

教育部統計，106學年大專校院專任教師數4.7萬人，較上學年減少684人或1.4％，其中教授及副教授分別為1.3萬人及1.5萬人，仍呈逐年成長趨勢；助理教授至100學年1.4萬人達到高峰後則趨降至106學年1.3萬人；講師及其他教師則呈逐年減少趨勢，至106學年為6577人。

若依學歷別觀察，106學年以博士占76.3％最多，較上學年增加0.7個百分點，其次為碩士占19.7％，較上學年減少0.5個百分點，副學士及其他僅占0.5％。具有博士學歷教師比重逐年攀升，博碩比由90學年1:1遞增至106學年4:1。

降低生師比 年輕教師才有機會

在台灣的大專院校內，年紀大的教授、副教授增加，但年輕的助理教授、講師卻減少。教育部表示，主因是受到到生源減少影響，部分學校預為因應少子女化衝擊的調整，控管專任教師員額所致。

教育部次長姚立德說，目前一般大學及科技大學日間學制的全校「生師比」必須在23以下，未來會將境外生納入生師比的學生數計算；並要求國立科大逐年將生師比降到16，大學須增聘老師因應，年輕教師得以進入任教，進一步緩解師資老化。

薪資低 爭取留外畢業生任教難

交大副校長陳信宏表示，近1、20年來台灣學生出國留學者少、回來也不多；國內大學資深教授退休後，可能面臨青黃不接的困境。且以台灣現在的薪資要爭取國外優秀大學畢業生來任教不容易，因此必須從提升國內博士生水準著手，然後「自己博士，自己用」。

陳信宏說，國內不少大學都達成共識，就是要改變博士生培養方式，讓他們在就學期間就有機會到國外去交換、交流或發表論文。

畢業後也能到國外進行一段時間博士後研究，培養他們的國際移動力，成為可為國內大學所用的人才。

(中國時報)