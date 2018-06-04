味全助偏鄉童 培養正確飲食觀念

味全公司拓展營養知識課程，讓孩子走進林鳳營牧場，了解乳品從產地到餐桌的過程。（莊曜聰攝）

友善列印
中國時報
╱台南報導

幫助偏鄉兒童攝取均衡營養，「台灣全民食物銀行」與「台灣營養基金會」去年底正式啟動「偏鄉教室營養補充包方案」，與全台10所偏鄉小學合作，提供年度營養品補充及正確飲食觀念課程，味全公司全力支持該計畫，同時也是乳品獨家贊助商，更舉辦夏令營，安排林鳳營、埔心牧場參訪行程，讓學童認識牛奶從農場到餐桌的過程，友善牧場也成為孩子們學習環境教育的一環。

根據衛福部國民健康署資料統計，台灣9成以上孩童未攝取足夠鈣質，這樣的狀況在偏遠地區更為嚴重，不只鈣質不夠，還有營養不均衡的問題。

2016年全民食物銀行發起計畫，在全台選定4所國中小試辦，提供學童堅果、穀片及保久乳，均衡飲食的結果，受測學童在體重及BMI值都有明顯改善，後續增加到10所學校、逾5萬人次受益，今年9月開始的新學年度更將擴及20所學校。

從計畫開始以來，味全公司一直都是乳品獨家贊助商，既是做公益，也符合「學童營養照護」精神；除了營養品外，還加入知識課程，邀請大專院校具備食品營養專業人員授課，培養學童正確飲食觀念及習慣，目前已經完成8場課程。

隨著食農及環境教育逐漸受到重視，味全也開放全台最大的林鳳營牧場，針對學童舉辦「營養小達人」夏令營，讓孩子們實地走訪牧場，了解乳品由產地到餐桌的過程。

林鳳營牧場是台灣首家取得友善畜牧認證的牛隻牧場，符合歐盟規定，每頭牛都有足夠的生長環境，畜舍通風舒適，還有專業獸醫團隊駐場，讓牛兒們「頭好壯壯」。此外，2015年就取得TGAP認證，並協助合作酪農提升牧場及鮮乳品質，牧場更建置堆肥及沼氣發電廠，每日發電量3000度，可供應15％用電。

參觀牧場的學童專心聆聽工作人員上課，體驗如何調配牛隻的食物，讓牠們攝取均衡營養，才能有健康好喝的牛奶，並實際餵養牛隻，不少人都是第一次與乳牛近距離接觸，非常興奮，看著牛兒大嚼飼料，直呼「好乖唷！」，行程收穫滿滿。

(中國時報)

解決師資老化 土博士自己用 APEC觀光部長會議 強調包容性成…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。