味全助偏鄉童 培養正確飲食觀念

2018年06月04日 04:11 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

幫助偏鄉兒童攝取均衡營養，「台灣全民食物銀行」與「台灣營養基金會」去年底正式啟動「偏鄉教室營養補充包方案」，與全台10所偏鄉小學合作，提供年度營養品補充及正確飲食觀念課程，味全公司全力支持該計畫，同時也是乳品獨家贊助商，更舉辦夏令營，安排林鳳營、埔心牧場參訪行程，讓學童認識牛奶從農場到餐桌的過程，友善牧場也成為孩子們學習環境教育的一環。

根據衛福部國民健康署資料統計，台灣9成以上孩童未攝取足夠鈣質，這樣的狀況在偏遠地區更為嚴重，不只鈣質不夠，還有營養不均衡的問題。

2016年全民食物銀行發起計畫，在全台選定4所國中小試辦，提供學童堅果、穀片及保久乳，均衡飲食的結果，受測學童在體重及BMI值都有明顯改善，後續增加到10所學校、逾5萬人次受益，今年9月開始的新學年度更將擴及20所學校。

從計畫開始以來，味全公司一直都是乳品獨家贊助商，既是做公益，也符合「學童營養照護」精神；除了營養品外，還加入知識課程，邀請大專院校具備食品營養專業人員授課，培養學童正確飲食觀念及習慣，目前已經完成8場課程。

隨著食農及環境教育逐漸受到重視，味全也開放全台最大的林鳳營牧場，針對學童舉辦「營養小達人」夏令營，讓孩子們實地走訪牧場，了解乳品由產地到餐桌的過程。

林鳳營牧場是台灣首家取得友善畜牧認證的牛隻牧場，符合歐盟規定，每頭牛都有足夠的生長環境，畜舍通風舒適，還有專業獸醫團隊駐場，讓牛兒們「頭好壯壯」。此外，2015年就取得TGAP認證，並協助合作酪農提升牧場及鮮乳品質，牧場更建置堆肥及沼氣發電廠，每日發電量3000度，可供應15％用電。

參觀牧場的學童專心聆聽工作人員上課，體驗如何調配牛隻的食物，讓牠們攝取均衡營養，才能有健康好喝的牛奶，並實際餵養牛隻，不少人都是第一次與乳牛近距離接觸，非常興奮，看著牛兒大嚼飼料，直呼「好乖唷！」，行程收穫滿滿。

(中國時報)