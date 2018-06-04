APEC觀光部長會議 強調包容性成長

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中國時報
／台北報導

第10屆亞太經濟合作會議（APEC）觀光部長會議在巴布亞紐幾內亞舉行，交通部長賀陳旦率觀光局長周永暉等人參加，觀光局表示，6月1日在各國討論下完成22項共同協議。議題包含亞洲郵輪市場擴大合作、雙邊正式觀光會議舉辦、觀光人才培訓、聯合觀光宣傳推廣、持續推動免簽降低雙邊旅客往來障礙等，提高台灣觀光競爭力。

觀光局表示，本屆主題為「掌握亞太區域於數位時代下永續及包容性觀光」，賀陳旦於會議中提出專案報告，說明台灣推動Tourism 2020整體計畫，不僅落實APEC領袖宣言及APEC旅遊戰略計畫（Asia Tourism Strategy Plan，ATSP），並且可與國際接軌。他也強調，阿里山部落觀光就是實現「以觀光帶動包容性成長」的成功案例。

參與本屆會議的各個經濟體，除了成功達成鼓勵APEC區域運用更多數位技術來帶動觀光包容性成長，並重申責任旅遊重要性，鼓勵觀光工作小組結合其他工作小組，全力為達到2025年APEC經濟體旅客8億人次規模的目標而努力。

賀陳旦說，台灣未來將加強包容性努力，作為APEC地區經濟活化橋樑。各經濟體共同體認觀光旅遊市場一體化，透過強化旅遊產品開發、行銷推廣、旅遊服務、國際觀光投資、人才培訓、創造就業等面向等措施與合作。

觀光局亦指出，這次我國在正式雙邊會議中，與主辦國巴紐觀光藝術文化部長Hon. Emil Tammur,MP共同主張應該加強雙邊人民往來交流，並鼓勵企業與組織共同合作機會。

(中國時報)

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