正常服用止痛藥 24小時內代謝

2018年06月04日 04:11 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

國人習慣頭痛、感冒就自行到藥局買止痛藥服用，出國甚至也要購買止痛藥，但有網路謠言指出，乙醯胺酚吃下肚後，會在體內殘留5年，嚇得民眾不敢亂服藥；衛福部食藥署澄清指，研究證實成人正常服用，體內的乙醯胺酚在24小時內就會隨尿液等代謝近100％，民眾不需恐慌。

健保署日前統計，國人一年吃掉約9億顆止痛藥，但有網路謠言傳出，服用止痛藥會在體內殘留5年才排出，有民眾擔心到不敢吃。

藥師沈采穎表示，「乙醯胺酚」是普拿疼等止痛藥的主成分，作用機轉為中樞神經直接阻斷疼痛的傳導，只要遵循醫師、藥師的指示服用，當被身體吸收後，會自然代謝，約24小時內可排出體外，不用擔心殘留、傷身。

她表示，以民眾最常碰到的頭痛等問題來看，一旦有頭痛徵兆發生時，應把握黃金1小時用藥時間，才能有效緩解疼痛。

台灣頭痛醫學會也統計，頭痛發作一開始時就服藥，效果可達80%，但若到頭痛嚴重時才吃藥，效果只有30%。

食藥署則提醒，乙醯胺酚服用過量，會對肝臟造成負擔，民眾服用止痛藥時，應依藥品仿單或醫囑使用，勿過量使用；且服藥時應配白開水，切忌與含酒精飲料一起吞下肚，以免發生意外。而民眾自行購買的止痛藥若服用3天後，症狀仍未緩解，應停藥就醫。

(中國時報)