搶救工專回憶 北科大修復舊影帶

2018年06月04日 04:11 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

錄影帶是1980、1990年代最廣為家庭使用的媒體，但現在錄影帶逐漸被丟棄，一些歷史記憶可能遺失。民間團體舉辦的「搶救民間記憶大作戰－錄影帶修復DIY工作坊」，昨首度進入以工科為主的北科大，學生將修復台北工專時期的VHS錄影帶，守護學校歷史。

「搶救民間記憶與錄影帶修復」是由南藝大媒體中心與台灣電影文化資產保存協會共同發起，2013年至今已在國內外舉辦14場工作坊，昨進入以工科見長的北科大，象徵該運動進入新階段。北科大教學資源中心今年首度開設「文化創新：文化資產保存的新思維課程」，引入了「搶救民間記憶與錄影帶修復工作坊」。

北科大通識教育中心助理教授鄭怡雯說，修這門課的學生大多出生在1990年代末，錄影帶這種類比時代的影像媒材對他們來說相當陌生，因此藉著參加工作坊的契機，學生開始回家找出塵封已久的錄影帶來修復，開啟他們對類比時代影像媒材的一扇窗。

為了此門課，北科大教務處募集了台北工專（北科大前身）時期的VHS錄影帶，這些影像記錄著校園中曾經歷過的人事物，若因塵封、發霉或是脫磁而無法觀看，對於這個有百年歷史的學校相當可惜。

昨天記者會中，北科大副校長楊重光將募集到的台北工專時期錄影帶，移交給台灣電影文化資產保存協會理事長井迎瑞，期許他帶領北科大學生進行修復，進而保存類比時代台北工專時期學長姊的影像記憶。

井迎瑞表示，在台灣經濟起飛的年代，錄放影機、Video攝影機深入家庭，一般民眾可以錄影、自己播放，庶民擁有了影像製播的主控權，強化閱聽人的主體意識，那是一個影像民主化的年代，這些歷史記憶若消失相當可惜，必須搶救。

選修「文化創新：文化資產保存的新思維課程」的北科電機系4年級曾同學說，他家裡有一大箱錄影帶，因為播放器早就壞掉，他從出生到現在都沒看過這些影像。因此他想要學會修復錄影帶，看看家人以前的生活是什麼樣子？

(中國時報)