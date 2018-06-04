重量級外資挺台新 7席全上

2018年06月04日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

台新金控股東會本周五登場，面對寶佳為首的市場派來勢洶洶，公司派積極尋求外資奧援，重量級外資機構GL（Glass Lewis）正式出具研究報告，在報告中明確表述100％支持台新金公司派所提名的4位普通董事及3位獨立董事候選人，注入一劑強心針。

肯定財務表現超越同業

台新金8日將召開股東會，由於此次全面改選董事，備受關注。寶佳挾龐大財力，據傳已拿下近1成持股，目標至少取得1席董事，種種攻勢都讓台新金公司派不敢大意，對於GL力挺公司派「7席全上」，表示感謝之意。

GL在報告中肯定台新金財務表現，特別提及回顧過去1年、5年及10年，既有經營團隊為股東所創造的報酬超越同業的基準，每個時期都能產生具吸引力的投資回報，GL進一步表述，台新金創造了長期的股東價值。

7人團隊是最佳的組合

此外，GL也提到，台新金在實踐公司治理及企業社會責任的作為已得到肯定，所提名的董事候選人將為董事會提供新的視角，也提高獨立性和性別多樣性，同時，也減少家族代表比例；GL建議股東投票支持所有台新金提名的候選人，反對寶佳集團所有的提名人。

本次改選，台新金既有經營團隊提名4位普通董事候選人及3位獨立董事候選人，很清楚的，Glass Lewis的研究報告呼應了台新金的主張，由所提名的7人組成董事會，絕對是最佳的組合。特別是3位獨立董事候選人兼具國際觀、公共政策事務、銀行及會計專業、管理長才等，定可為台新金帶來更優異的治理成效，並為股東創造更優質的報酬。

公司派再籲股東們支持

台新金今年提名3席獨董，分別是林義夫、張敏玉及管國霖，其中管國霖最令外界訝異。管國霖任職花旗集團長達24年，2010年升任台灣花旗銀行董事長，是花旗台灣第首位由基層擢升的高階經理人，去年底退休。

台新金表示，再次籲請股東們全力支持公司派所提名的4位普通董事及3位獨立董事候選人，讓台新金控持續穩健營運，也讓股東們的權益受到最佳的維護。

(中國時報)