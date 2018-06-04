推管國霖任獨董 爭外資認同

2018年06月04日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

台新金改選大戰白熱化，持股近3成外資成為關鍵。由於台新金過去一直都只有公司派，從未有市場派的第二選擇，所以外資向來都把票投給公司派，此次會否變心，預料在股東會前2到3天，最晚本周三就會明朗化。

6月8日是超級股東會，包括國泰金、富邦金、台新金、新光金與玉山金等多家重量級金控，都在這天開股東會，不過今年最吸睛的，莫過於台新金董監改選這仗。

就外界推估持股以台新金董事長吳東亮為首的公司派，透過自家及能掌握的股權約25％，寶佳則是砸了140億元，持股約9.9％，至於向來與公司派站在同一陣線的外資，推估持股比率約有近27％，足以左右選情。

為爭取外資支持，台新金總經理林維俊早在上月，就親自帶隊展開亞洲路演（Roadshow），對外資法人說明第1季營運概況，更重要的任務則是尋求持股占比27％的外資能挺台新金，延續既有經營團隊戰績。

除此之外，台新金也推出前花旗（台灣）銀行董事長管國霖為獨立董事候選人，這是令人眼睛為之一亮的布局，雖未明說，但一般認為以管國霖在外資圈的地位，就是台新金希望爭取更多外資認同的重要吸票機。

金控業者表示，如該公司經營的成績沒什麼太大問題，發股利也算大方，站在外資立場多半不希望「翻盤」，徒增投資的困擾，加上不願捲入經營權之爭，支持公司派的可能性自然比較高，對既有團隊來說略微有利。

金控業者表示，通常外資在股東會召開的2、3天前，就會透過電子投票完成投票，公司派也能較市場派提前掌握結果，自然保有遊說外資改變投票的空間，如果確定外資票票入軌，基本上股東會當天就不用擔心。

(中國時報)