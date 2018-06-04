推管國霖任獨董 爭外資認同

友善列印
中國時報
／台北報導

台新金改選大戰白熱化，持股近3成外資成為關鍵。由於台新金過去一直都只有公司派，從未有市場派的第二選擇，所以外資向來都把票投給公司派，此次會否變心，預料在股東會前2到3天，最晚本周三就會明朗化。

6月8日是超級股東會，包括國泰金、富邦金、台新金、新光金與玉山金等多家重量級金控，都在這天開股東會，不過今年最吸睛的，莫過於台新金董監改選這仗。

就外界推估持股以台新金董事長吳東亮為首的公司派，透過自家及能掌握的股權約25％，寶佳則是砸了140億元，持股約9.9％，至於向來與公司派站在同一陣線的外資，推估持股比率約有近27％，足以左右選情。

為爭取外資支持，台新金總經理林維俊早在上月，就親自帶隊展開亞洲路演（Roadshow），對外資法人說明第1季營運概況，更重要的任務則是尋求持股占比27％的外資能挺台新金，延續既有經營團隊戰績。

除此之外，台新金也推出前花旗（台灣）銀行董事長管國霖為獨立董事候選人，這是令人眼睛為之一亮的布局，雖未明說，但一般認為以管國霖在外資圈的地位，就是台新金希望爭取更多外資認同的重要吸票機。

金控業者表示，如該公司經營的成績沒什麼太大問題，發股利也算大方，站在外資立場多半不希望「翻盤」，徒增投資的困擾，加上不願捲入經營權之爭，支持公司派的可能性自然比較高，對既有團隊來說略微有利。

金控業者表示，通常外資在股東會召開的2、3天前，就會透過電子投票完成投票，公司派也能較市場派提前掌握結果，自然保有遊說外資改變投票的空間，如果確定外資票票入軌，基本上股東會當天就不用擔心。

(中國時報)

重量級外資挺台新 7席全上 智慧手環結合大數據 生活好幫手

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。