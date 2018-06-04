智慧手環結合大數據 生活好幫手

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中國時報
／台北報導

穿戴式科技正夯，新興崛起的沃德全球公司以智慧手環搭上大數據及AI等科技趨勢，有別於以往傳統紅海的保健食品和化妝保養品，讓民眾可以輕易做個人化的健康數據管理。進駐亞洲，今年交出不錯的成績單，一開幕的啟動大會就吸引了近千人出席，為此，沃德也期許吸引更多優秀人才加入，一起抓住科技商機。

沃德公司（WORLD GLOBAL NETWORK）是國外新興崛起的網絡公司，歐、美和亞洲都有布點，產品行銷100多個國家；其中，最特別的就是可以透過藍芽結合各種APP，作為偵測健康數據平台的智慧手環，最近還成為媒體話題，造成公司的困擾。

沃德台灣分公司總經理Whitney指出，去年10月台灣公司尚在籌備階段時，就有媒體做不實報導，指控沃德公司召開說明會，違法販售具醫療用途的智慧手環。

沃德事後發出澄清聲明，產品非醫療器材，台灣公司也未於報備前銷售，一切都按照程序辦理，沃德向公平會報備通過後，已經澄清沃德在台灣是一家合法公司，而且智慧手環經衛福部認定「不以醫療器材列管」，沒想到媒體日前又以相同資料再度不實報導，深感遺憾。

沃德於去年與今年皆聲明產品非醫療器材，並早在去年8月就向公平會申請報備，各項產品也依規定陸續於1月22日報備通過，才在台灣舉行啟動大會；報導指「沃德始終沒向公平會報備，直到爆出違法銷售」，明顯與事實不符，傷害公司商譽，沃德保留法律追訴權。

Whitney強調，沃德非常注重台灣市場，所以進駐台灣，很期待台灣的前景。沃德推出首見的以智慧手環科技產品，搭上大數據及AI等科技趨勢，更大的願景是打造可以和各種App連結的智慧手環，增加手環與第三方APP之間更多的應用功能，幫助民眾夠提高生活品質，養成更好的生活習慣。

(中國時報)

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