連3漲止步 油價降0.4元

中油宣布4日凌晨起調降汽、柴油價格每公升各0.4元，調整後，92無鉛汽油為每公升28.8元、95無鉛30.3元、98無鉛32.3元，超柴26.9元。圖為民眾在加油。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

油價連3漲止步！受沙、俄兩國擬放寬油國減產限制及美國原油產量續增，國際油價下跌。中油宣布4日凌晨起調降汽、柴油價格每公升各0.4元，調整後，92無鉛汽油為每公升28.8元、95無鉛30.3元、98無鉛32.3元，超柴為26.9元。專家分析，若無特殊因素，短期內國際油價應呈整理下探格局，下周國內油價還有降價可能。

中油發言人黃仁弘表示，上周國際油價下跌，周五雖小幅反彈，但依浮動油價機制計算，95無鉛汽油應來到30.4元，超過30元，依據經濟部5月11日公布的油價平穩機制，由中油吸收25％調幅，汽、柴油每公升各吸收0.1元，各種無鉛汽油及超級柴油實調零售價各較上周調降0.4元。

依中油資料顯示，歷經5月3度吸收漲幅，中油至5月底止負擔吸收成本0.93億元，下周持續吸收0.1元，吸收成本增加0.25至0.27元，亦即總吸收額上看1.2億元

展望未來油價，石化專家表示，陸美貿易談判、美國原油庫存等因素都將牽動國際油價走勢，但若無出現重大事件影響，可望續呈整理下探格局，下周國內油價還有再降可能。

元大標普高盛原油ER基金經理人曾士育則表示，西德州輕原油近月期貨近一周下跌5.19％，收盤價為每桶67.04美元；布蘭特原油近月期貨下跌1.61％，收盤價為77.56美元。

近一周國際原油價格持續受到OPEC及俄羅斯考慮增產，補足因全球原油需求提升及委內瑞拉、伊朗受到美國制裁可能減產的產量而出現拉回修正。

雖然隨後市場傳出OPEC及俄羅斯仍可能維持減產協議至2018年底，視需求以漸進方式增產因應，在季線上震盪整理。但因預期6月22日 OPEC產能會議前，沙烏地阿拉伯會積極與成員國討論相關議題，推估 OPEC會議前夕，國際原油價格受消息面影響波動將加劇。

(中國時報)

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