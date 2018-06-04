藍委訪旺旺北京總廠 大讚食安

2018年06月04日 04:11 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

國民黨立法院黨團副書記長許淑華3日下午率團參訪旺旺集團北京總廠，受到旺旺集團北京首席代表林天良、北京總廠長陳啟明、台灣青年聯合會副理事長林蔚丞等人熱烈歡迎。參訪的國民黨立委大力推崇旺旺集團對食品安全的嚴格把關。

許淑華表示，此行赴大陸交流參訪，1日拜會大陸國台辦主任劉結一，並與在京台商、台生進行密集交流，主要是想了解台商、台生、台青等在大陸所遭遇的問題，確保台灣人在大陸投資、求學、就業及創業等權益，努力為台灣人爭取在大陸的商機，扮演好兩岸溝通的橋梁。

該團參觀旺旺的米餅生產線，旺旺集團米餅產量世界第一，團員對旺旺產品推陳出新、品質精益求精，尤其在食品安全嚴格把關，留下深刻印象。

團員並對旺旺中時媒體集團長期本著「真道理性，真愛台灣」理念，對兩岸關係的深化與永續發展提出具前瞻性的具體建議，促進兩岸和平發展，予以高度肯定。

3日參觀旺旺北京總廠的立委有：許淑華、柯志恩、顏寬恆、江啟臣、王育敏、陳宜民、呂玉玲、鄭天財等8人。

先行返台的立委楊鎮浯3日傍晚發表新聞稿表示，此次參訪團向國台辦提出5項具體建議：一、維護台商投資之保障及權益。二、善用兩岸創新資源，在產業合作上進行共同研發與發展。三、設立窗口照顧在中國就學及創業的台灣青年學子。四、促進兩岸在經貿交流和農業交流等方面建立合作機制，並推進雙向文化合作交流。五、拓展兩岸貿易，舉辦展覽會，建立品牌擴大商機。

(中國時報)