藍委訪旺旺北京總廠 大讚食安

國民黨立委許淑華一行8人，昨天參訪旺旺集團北京總廠，了解生產線對食品安全如何把關。（藍孝威攝）

友善列印
中國時報
／北京報導

國民黨立法院黨團副書記長許淑華3日下午率團參訪旺旺集團北京總廠，受到旺旺集團北京首席代表林天良、北京總廠長陳啟明、台灣青年聯合會副理事長林蔚丞等人熱烈歡迎。參訪的國民黨立委大力推崇旺旺集團對食品安全的嚴格把關。

許淑華表示，此行赴大陸交流參訪，1日拜會大陸國台辦主任劉結一，並與在京台商、台生進行密集交流，主要是想了解台商、台生、台青等在大陸所遭遇的問題，確保台灣人在大陸投資、求學、就業及創業等權益，努力為台灣人爭取在大陸的商機，扮演好兩岸溝通的橋梁。

該團參觀旺旺的米餅生產線，旺旺集團米餅產量世界第一，團員對旺旺產品推陳出新、品質精益求精，尤其在食品安全嚴格把關，留下深刻印象。

團員並對旺旺中時媒體集團長期本著「真道理性，真愛台灣」理念，對兩岸關係的深化與永續發展提出具前瞻性的具體建議，促進兩岸和平發展，予以高度肯定。

3日參觀旺旺北京總廠的立委有：許淑華、柯志恩、顏寬恆、江啟臣、王育敏、陳宜民、呂玉玲、鄭天財等8人。

先行返台的立委楊鎮浯3日傍晚發表新聞稿表示，此次參訪團向國台辦提出5項具體建議：一、維護台商投資之保障及權益。二、善用兩岸創新資源，在產業合作上進行共同研發與發展。三、設立窗口照顧在中國就學及創業的台灣青年學子。四、促進兩岸在經貿交流和農業交流等方面建立合作機制，並推進雙向文化合作交流。五、拓展兩岸貿易，舉辦展覽會，建立品牌擴大商機。

(中國時報)

兩隻大象打架 千萬別蹚渾水

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。