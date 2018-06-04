兩隻大象打架 千萬別蹚渾水

2018年06月04日 04:11 中國時報 孫昌國 ／專訪、執筆 策畫：謝錦芳 攝影： 季志翔 ／專訪、執筆 策畫：謝錦芳 攝影：

馬凱碩經典語錄

馬凱碩小檔案

如果說新加坡前總理李光耀過世後，誰在國際上最能讓獅城的聲音被聽見，答案非馬凱碩（Kishore Mahbubani）莫屬了。馬凱碩深信，過去200年西方獨霸在人類歷史上並非常態（aberration），歷史終將回歸常軌。中印崛起不可擋，美國或整個西方只能延緩這個過程，但不能改變「歷史的常規」，新世紀將迎來屬於亞洲人的世紀。對於台灣，他也有非常坦誠並且不怕得罪友人的忠告。

曾經擔任新加坡駐聯合國大使、安理會主席和新加坡李光耀公共政策學院院長的馬凱碩，以深邃的的洞見和不畏懼說真話的膽識而聞名。馬凱碩日昨來台灣參加國際研討會，不斷向與會國內外學者強調東方崛起，但西方如果走回正軌也不會沒落的觀念。以下是他接受訪問摘要。

台海局勢 維持現狀最好

問：你對台海局勢怎麼看？

答：我想先提一個斯里蘭卡的名言：當兩隻大象打架，小草倒霉。但當他們做愛，小草更會受苦。台灣相對中美來說是很小的，因此必須特別注意。中美會不會互毆或者關係如膠似漆，台灣必定會受到影響。因此台灣要十分敏捷，不要去蹚渾水。不要讓兩方有機會以台灣為物件彼此對抗，必須在地緣政治上非常聰明，因為如果不夠聰敏，你們就會有問題。

但台灣的危險在於，領導人是選出來的。他們花很多時間了解多數人的感受（sentiments)，希望能在選舉中立刻獲得政治利益。應該要為人民福祉負責，不要只想到眼前的選舉利益。應該思考長期的責任！對台灣來說，最大的利益就是維持現狀，越久越好。台灣享受和平環境，經濟成長，人民可以到世界各地旅行做生意，同時也和大陸有深度連接，維持現狀對你們有好處。不要想要以突如其來的動作去破壞現狀。英文有一句古諺語，就讓沉睡的狗躺著吧，不要吵醒它。如果改變現狀可能會讓局勢更壞而不會更好。

未來10年 陸美關係巨變

我的下一本書會討論中國大陸和美國的關係。中美關係將在未來10年發生畫時代、最深刻的改變。現在兩方可能都在找方法愚弄對方。如果台灣不小心，就會變成物件。就會變成足球被踢來踢去。千萬不要成為政治足球被其他人踢來踢去。台灣在未來10年必須要十分小心。

問：你最近還提到了台灣在特殊的地緣政治條件下，面臨著世界其他地方都沒有的挑戰，理應凝聚共識走中庸之道，但現實卻背道而馳。請再談一下這個問題。

答：台灣因和大陸距離很近，中國在可見的未來就要取代美國成為世界最大經濟體。台灣因此面臨世界其他地方都不會有的巨大挑戰。按理來說應該凝聚內部共識並且堅守中道而行，但事與願違。要知道民主政治是在現實中最難操作的政治制度。希臘的民主先驅柏拉圖就曾經對暴民政治提出警告。而好的民主政治如北歐的民主，政黨在國家認同、大政方針下都具有高度共識，有些稍微左一點，有些右一點，不會走極端。這是他們能維持好的民主政治的主要原因。

大陸脫貧 共產黨有一套

就連美國面對中國大陸，國內兩黨都必須具有共識才行。但不幸的是我們看到美國總統從歐巴馬換成川普。這實際上是美國社會天平的兩個極端，鐘擺幅度太大，極端的一方獲勝，但持續的政黨內鬥，更讓美國對外政策無法理性。

問：你對目前中國大陸執政黨的看法和歐美主流學者的觀點不同，你怎麼看中國共產黨在中國崛起過程中扮演的角色？

答：中國共產黨英文簡稱CCP。這個英文簡稱剛好也是中華文明黨（Chinese Civilization Party) 的縮寫。我更傾向以中華文明黨的角度看待目前中國共產黨。他們回歸了中國的政治傳統，強調賢能治國。

我上次去中共中央黨校演講，和省部級官員有面對面的交流，我發現他們都年富力強，不但能幹且有全球視野，更以復興中國為職志。我手邊有一個數字，2000年時美國的GDP是中國的8倍，但到了2014年，則只有中國的1.6倍。如果將他們在過去不到40年讓8億以上的中國人脫離貧困的成績算進去，中國共產黨應該得到掌聲。這是我說他們反而像是中華文明黨的理由。

(中國時報)