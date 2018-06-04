實事求是 批歐懦弱罵美建圍牆

2018年06月04日 04:11 中國時報 孫昌國 ／專訪 ／專訪

聽到馬凱碩以「西方迷失，東方崛起」在台北做專題演講，並在演講中援引多項數據，引經據典證明21世紀會是「亞洲世紀」。很多人會以為他是反西方的學者。事實恰好相反！馬凱碩不但親西方，而且一直強調西方為人類帶來的公共財使人類獲益。他的妻子也是一位非常漂亮的美國人。他在演講中表示「當你看到了朋友一直向懸崖走去，你應該警告他還是沉默不語」，說明了他的世界觀和態度。

馬凱碩雖然親西方但在關鍵議題上對西方目前的走向持批判態度。他舉歐洲為例，認為歐洲未來最大的挑戰來自於非洲。原因在於歐洲與非洲的人口相較，現在是1比2，在本世紀末將變成1比10。而他認為，最能幫助歐洲解決未來困擾的國家和天然盟友是大陸，原因是北京幫助非洲發展，但因為華盛頓反對，歐洲跟著一個鼻孔出氣。因此他批判歐盟「懦弱」，採取了長遠不符合自己利益的政策立場。

對西方一些作為採取批判態度，但整體而言又對西方克服問題有信心。馬凱碩在接受本報專訪時強調美國還是超強，而且是非常有韌性的國家。歐盟已經完全沒有戰爭的可能，英國，法國，德國不可能互相打仗。西班牙，義大利目前遭遇困難，對歐盟會造成政治地震，但他相信政治穩定能重新恢復，歐盟的成功對於世界很重要，原因在於歐盟可以扮演一個模範角色讓世界學習。

對於美國總統川普要在美墨邊界建立圍牆，他覺得非常不明智。他引用雷根最有名的話：「把柏林圍牆拆除吧」，批評川普反其道而行。然而，他對於川普有勇氣克服政治障礙和金正恩碰面大加讚揚。他甚至主動表示，樂意寫一篇文章，推薦美國總統得到諾貝爾和平獎。他認為，川金會能夠如期舉行說明了一件有趣的現象：美國右派不會有被批判成共產黨同路人的風險，因此比較容易對外妥協。讓領導人聚在一起直接溝通，解決分歧達成和平是件非常好的事情。

馬凱碩為什麼在國際上受到重視和尊重？因為他超越了新加坡的視野，實事求是。不但做到了跨東西文化，並且達到了友直、友諒、友多聞的境界。馬凱碩對世局的看法，你可以不同意，但卻不得不重視。

(中國時報)