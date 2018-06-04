外交辯論受挫 當成生命的祝福

2018年06月04日 04:11 中國時報 孫昌國 ／採訪側記 ／採訪側記

「我從生活中學到一件事情，逆境可能對人有益!我的人生就是如此。每一次有逆境，可能就會變成生命中的祝福」。

談吐風趣、喜歡在演講時開玩笑的馬凱碩，在接受本報專訪時坦承，2017年他遭遇了一些「逆境」。這位當過新加坡駐聯合國代表，安理會主席職務，備受尊重的學者去年遭遇了什麼挫折呢？

他碰到的「逆境」和新加坡外交政策大辯論有關。

2017年7月1日，馬凱碩投書新加坡英文報紙「海峽時報」，發表題為「卡達，小國大教訓」的文章，掀起了新加坡建國以來最大的外交辯論。

他在文章中表示，依照他過去46年在外交領域的工作經驗，地緣政治的發展值得新加坡這樣的小國特別注意。他指出卡達被巴林、埃及、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國孤立杯葛的事件。提出了小國就要有小國樣子的建議。他並且強調，新加坡開國總理李光耀能夠評論世界局勢，對中美印歐盟等大國品頭論足，是因為李光耀「世界級政治家」的地位被認可，而不是新加坡資政的地位引起他國重視。他認為在李光耀後，獅城可能永遠無法再出現另一個李光耀了！因此新加坡應該在南海等敏感議題上謹言慎行。

這樣的說法引起了當時擔任新加坡外交部巡迴大使比拉哈裏‧考斯甘（Bilahari Kausikan）的公開反駁。同年8月初，新加坡政府決定取消李光耀公共政策學院特聘講座教授黃靖永久居民的身份，並命令他限期離境。理由是黃靖是一名「試圖影響本地輿論的外國代理人」。而馬凱碩當時正是李光耀公共政策學院的院長和負責人。

時過境遷，已經卸下院長職務的馬凱碩指出，2017年對他來說是逆境，也是生命的祝福。「2018年是我人生最棒的一年。我去了哈佛、哥倫比亞、復旦、喬治華盛頓、牛津等大學訪問。我對現階段的一切感到滿足。哈哈哈」，他開懷地笑著。

(中國時報)