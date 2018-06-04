只會扯後腿 王丹淪西方打手

2018年06月04日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／台北報導 呂佳蓉、／台北報導

在六四天安門事件值29年之際，大陸民運人士王丹將在美國華盛頓成立智庫「對話中國」，台灣大學政治系榮譽教授張麟徵表示，大陸有自己的道路與發展模式，倒是王丹29年來只會扯大陸後腿。台大政治系教授張亞中更直言，「不用講冠冕堂皇的話，說為了中國好，那是騙不了人的。他們想像自己多正義，搞半天，只不過為個人利益，做西方打手。」

由王丹牽頭的智庫4日於華盛頓成立，太陽花學運領袖林飛帆與香港眾志祕書長黃之鋒將擔任該智庫理事，智庫標榜要「從專業化和年輕化角度，集結老中青三代力量，從政治分析，政策研究，溝通對話，凝聚共識角度出發，推動中國向民主化，自由化方向轉變為宗旨」。

可笑的是，林飛帆支持台獨，黃之鋒倡導港獨，不承認自己是中國人，兩人有何資格與中國對話？

林黃一台獨一港獨

張麟徵直言，從89年天安門事件到現今，王丹對大陸的民主、國家統一與經濟發展貢獻什麼？「扯後腿」，並且學運人士們也沒有認同大陸，若他們有對大陸的認同，作為不會如此，現今兩岸、香港的情形更趨複雜，有些事情是「欲速則不達」。

針對智庫成立能給大陸什麼建言，張麟徵表示，該智庫恐掀不起什麼風浪，貢獻也預計微不足道，美國因是霸權國家，可藉由掀起貿易戰對大陸產生些波瀾，但是學運人士們成立智庫，陸方是不會聽的。

張亞中則稱，王丹等人在意識形態上毫無疑問非常仇陸、反陸，在這條路上，他們不想退，也退不下去；他們想證明自己過去的主張是對的。對他們而言，大陸發展不能犧牲個人權益自由，但對整個社會發展，身為開發中國家，需要一個強而有力政府帶頭往前衝。

標榜正義 只會喊口號

張亞中表示，他並不批評王丹等人的價值信仰，畢竟個人還是群體重要、消極人權還是積極人權，都可辯論。「但他們在做這些事時，價值是否從一而終，還是有多樣標準？自由平等博愛正義，嘴巴講最容易。這些人都是想像自己多正義，搞半天，只不過為個人利益，做西方打手。」

張麟徵稱，六四已被太多人誤解與汙名化，民主發展有一定進程，不是叫一聲民主，民主就會來。西方國家常說大陸對民主自由不尊重，但是這些國家內部落實民主的狀況，也值得檢驗。

(中國時報)