帳戶交代不明 王丹惹議

大陸民運人士王丹（右）將成立智庫「對話中國」，引發學者質疑。吾爾開希（左）過往負面評價也不少。（本報資料照片）

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中國時報
呂佳蓉／綜合報導

王丹將於大陸境外成立智庫「對話中國」，智庫將以小額募款方式尋求外界支持，然而同為大陸學運人士封從德曾指出，與王丹除了民主理念有差距，衝突關鍵在帳目。台大政治系榮譽教授張麟徵則說，智庫的背景若有外國勢力餵養，就站定立場「提建言」則有當傳聲筒之嫌。

王丹曾經表示，一個小型智庫1年至少需要30至50萬美元，智庫還在募集資金的籌備階段，並說情況並不理想。近日他也在推特預告，第一波的募款將在7日以網拍方式進行。

封從德此前指出，王丹曾與他商量設立「互助基金」，邀集2、30位天安門一代，每人每月捐款20美元，支持國內難友，但事後王丹對大家追問帳目這件事情總不情願，眾人查到後面，發現三個帳戶竟是私人帳號。封從德表示，沒想到六四同志每月捐輸，卻成了外人，許多香港、台灣等地給天安門一代的捐款都進到王丹的私人帳戶，也不得過問。

封從德說，民運團體也追問不出前總統陳水扁給王丹數十萬美元的去向，這麼多善款未起到正面作用，反倒敗壞民運形象，人們應始料未及。

大部分海外民運人士的生活水準僅能低空飛過，王丹則是海外大陸民運的募捐大王，擁有8個可募款組織的頭銜。同為民運人士的唐柏橋此前也說過，現在連大陸都開始談財產透明化，王丹的機要費和其他財務問題若不能對公眾做出交代，未來民運會更難贏得民眾的認同和支持。

(中國時報)

只會扯後腿 王丹淪西方打手 泡夜店欠卡債 吾爾開希是非多

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