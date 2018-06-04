泡夜店欠卡債 吾爾開希是非多

2018年06月04日 04:11 中國時報 陳君碩 ／綜合報導 ／綜合報導

六四周年之際，大陸民運人士吾爾開希日前宣布將募款鑄造已故諾貝爾獎得主劉曉波的雕像。其實在幾年前，吾爾開希曾被媒體直擊在六四周年泡夜店，還因頻頻出入高檔餐館飯店，積欠卡債63萬元，被銀行一狀告到法院，也曾因積欠銀行債務，房屋差點遭法院公開拍賣。

多年前，吾爾開希曾經被媒體拍到，在六四周年時到夜店飲酒泡妞，也被指時常出入五星級飯店、高檔餐廳，以致欠下卡債。吾爾開希當時拒絕回應上夜店一事，對此一概不回答；不過也坦言，時常要招待客戶、友人，自己是財務出狀況，絕非欠錢不還。

吾爾開希除曾積欠卡債，也因為曾積欠銀行521萬，導致在台中的房子差點被法拍。當時他坦言，此事件是他「個人最大危機」，並稱此事與個人品德無關。

除了上夜店和債務爭議，吾爾開希2015年還曾宣布要以第三勢力的身分，參選台中的立委，當時藍綠民代都覺得不解，表示吾爾開希從沒在地方出現過，過去也曾有退選記錄，「他到底選什麼我也看不懂」。

吾爾開希2015年宣布參選立委時，曾讓大陸官媒《環球時報》總編胡錫進以筆名方式發表社評，指吾爾開希是「靠『中國政治流亡者』這個標籤混飯吃」、20多年後「還想靠嘮叨當年那點事忽悠選民，殺進台灣政壇」。大陸的崛起使得他們在邊緣處也能多少撈到點關注，想方設法維持、放大它，成了這些人的生存之道。

面對大陸官媒指責，吾爾開希當時表示，當對方對他的批判或打擊，都沒有辦法還嘴時，這就叫霸凌。他認為該評論未提到他對兩岸關係的主張。吾爾開希提倡修憲，承認中華人民共和國。他認為承認中華人民共和國是一個誠實面對歷史、面對現實，唯一解決兩岸僵局的方法。

(中國時報)